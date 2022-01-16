近年来，随着我国社会老龄化进程加快和人民生活水平不断提高，人们对疾病预防、健康管理等健康消费的需求日趋增强，树立大健康理念、发展大健康产业、完善大健康服务已成为社会各界共识。

所谓大健康，就是围绕人的衣食住行、生老病死，对生命实施全程、全面、全要素呵护，既追求个体生理、身体健康，也追求心理、精神以及社会、环境、家庭、人群等各方面健康。发展大健康产业，就是转变传统医疗产业发展模式，即从单一救治模式转向“防—治—养”一体化防治模式。

因此，大健康产业应涵盖医疗产品、保健用品、营养食品、医疗器械、保健器具、休闲健身、健康管理、健康咨询等多个生产和服务领域，是具有巨大市场潜力的新兴产业。发展大健康产业不仅有利于提高人民群众健康水平和生活质量，而且有利于调整产业结构、推动经济社会发展。

近年来，我国大健康产业已经吸引资本纷纷抢滩入局。统计数据显示，2021年上半年，互联网大健康领域融资总金额超119.6亿元，与上年同期相比上升1200%。截至2021年9月，中国共有52家医疗健康企业登上“全球独角兽企业500强”榜，数量位居全球第二。企业发展模式也逐渐演化为产业驱动型、开发驱动型、平台驱动型几大类。《健康中国2030规划纲要》预测，到2030年，我国健康服务业总规模将达到16万亿元。

不过，与发达国家相比，我国大健康产业仍处于发展初期，市场还存在产业链环节分散、研发和技术创新不足、企业规模较小、运营模式亟须创新等特点，难以满足多元化、个性化的社会需求，加上市场秩序不规范，标准和信息滞后，产业发展仍面临诸多挑战。

进一步撬动大健康产业发展，需要优化发展思路，充分开发市场潜力，大力发展新业态、新模式。下一步，我们要借助新技术、新经济等现代生产方式和经营模式，扩大生态和健康等中高端产品和服务的供给，实现供给与需求的更有效匹配。

此外，还要进一步探索如何使产业发展从过去的分散、粗放状态转变为更加有序、均衡，推动行业竞争态势由“资源竞争”加速向“创新竞争”转变，推动资源投放由“优化配置”加速向“提质增效”转变。比如，完善大健康产业法规和标准，严格监控市场，杜绝假冒伪劣产品等，为消费者提供放心的产品和服务。（吴佳佳）