儿童坐安全座椅时能否穿羽绒服？权威解答来啦！

人民网北京1月18日电 （记者乔业琼）冬季天气寒冷，很多家长怕孩子着凉，往往把穿着羽绒服等外套的小朋友直接固定在汽车安全座椅上，这种做法是否安全？对此，上海疾控表示，穿着羽绒服会极大影响儿童汽车安全座椅对儿童的固定，当发生碰撞时儿童很容易从座椅中飞出去。

上海疾控分析，儿童身穿羽绒服坐进儿童汽车安全座椅内，车辆在行驶过程中由于颠簸会导致羽绒服内的空气不断被挤压，羽绒服越来越薄，使儿童汽车安全座椅内的五点式或者三点式安全带与儿童之间空隙加大，导致不能牢固地固定住儿童；并且，羽绒服表面大多采用光滑面料，造成安全带缺乏足够的摩擦力固定住儿童。

上海疾控表示，正确的做法是先将儿童的羽绒服脱下，然后将穿贴身单衣的儿童固定在儿童汽车安全座椅上，检查是否按正确的方法固定好，最后将羽绒服反盖在其身上，这样既安全又保暖。

此外，有些家长担心孩子坐儿童汽车安全座椅着凉，会在孩子背后或者身下垫上毛毯或者衬垫。对此，上海疾控表示，这也是危险的做法。在车辆发生碰撞时这些物品会被压缩，造成安全带变得松弛，使得儿童汽车安全座椅的保护性降低。建议将毛毯或者衣物盖在已经固定在儿童汽车安全座椅中的孩子身上。

上海疾控强调，只有经过儿童安全座椅厂家批准认证的物件，或是由儿童汽车安全座椅制造公司为特定型号儿童汽车安全座椅生产的物件是可以接受的，比如有些座椅生产厂商为了提高舒适度，允许在儿童胯部束带处使用卷起的毛巾或毛毯。