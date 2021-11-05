使用儿童安全座椅要避开哪些误区？专家解锁带娃的正确乘车姿势

人民网北京11月5日电（记者杨迪、孙红丽）正确使用儿童安全座椅，可以在道路交通伤害中大幅度降低孩子的致伤率和致死率。

今年9月，《中国儿童发展纲要（2021—2030）》（以下简称“新儿纲”）正式公布，其中新增“儿童与安全”领域，并将“推广使用儿童安全座椅、安全头盔，儿童出行安全得到有效保障”作为该领域的主要目标之一。

近日，人民网记者采访了参与新儿纲制定的专家，中国疾控中心慢病中心伤害防控与心理健康室主任、研究员段蕾蕾，带您了解家长对儿童乘车安全的认知都有哪些误区，应该如何正确选择和使用儿童安全座椅。

儿童安全座椅是怎么保护孩子的？

“使用儿童安全座椅，能够在事故发生之后最大限度地保护儿童。”段蕾蕾介绍，儿童安全座椅或者叫儿童乘员约束系统，它能够通过把孩子束缚在儿童安全座椅上，相对固定在车内的一个位置，一旦车辆发生碰撞、翻滚时，能够让孩子避免形成与车内其它装置的碰撞，甚至被甩出车外，所以能够在事故发生之后最大限度地保护儿童。

多大的儿童需要使用安全座椅？

段蕾蕾介绍，儿童安全座椅是根据儿童的身高和体重来选择和匹配的。在我国主要是使用身高标准来选择儿童安全座椅，要求身高在1.45以下的孩子需要使用儿童安全座椅和增高坐垫。可能有的低年龄儿童个子很高，有的大孩子可能个子并没有那么高，相对瘦小，所以主要是根据孩子的身高来选择使用成人的安全带还是使用儿童安全座椅或者使用增高垫。

成人安全带能替代儿童安全座椅吗？

段蕾蕾称，儿童使用安全座椅还是安全带，是需要用儿童的身高来区分的。身高1.45米以上的儿童，才可以用成人安全带，二者不能互相取代。

路不远在车上抱着孩子可以吗？

“路无论远近，孩子在车上都不应该被抱着，是应该坐在儿童安全座椅里面的。”段蕾蕾举例说，在时速50公里的车内，一个5公斤的孩子会在瞬间变成100公斤，这么重家长肯定抱不住。所以，无论远近，只要开车带孩子出行，只要孩子坐在车上，就要坐在安全座椅里。

如何选购“靠谱”的儿童安全座椅？

段蕾蕾提醒孩子家长，选购儿童安全座椅，首先要看座椅上是不是有3C认证标识，这是非常重要的。其他就是要根据座椅说明，根据孩子的身高、体重来选择适合的座椅。孩子在不同的发育阶段，都要选择适用的儿童安全座椅。

使用儿童安全座椅要避开哪些误区？

在使用儿童安全座椅方面，其实很多家长都采用了错误的方法。对此，段蕾蕾从五个方面告诉家长，应该如何正确使用儿童安全座椅。

段蕾蕾介绍，第一，把座椅安装在副驾驶的位置，这是绝对不可以的；第二，安全座椅里面的束缚带过松或者过紧都不合适；第三，让孩子穿羽绒服坐在安全座椅里是不合适的；第四，没有严格按照座椅安装说明来安装使用儿童安全座椅，这是非常重要的一点，不但要买符合国家标准的，有3C认证的座椅，还要正确安装和使用；第五，没有全程都使用儿童安全座椅。每次带孩子出行的时候，都要全程都使用儿童安全座椅。