“美白针”能一针见效？真相：目前所有注射类美白产品都不靠谱

流言1

三北防护林被“开了口子”

吹走雾霾吹进沙尘暴

真相：首先，三北防护林没有被“开口子”。三北工程40多年来累计完成造林保存面积3014万公顷，工程区森林覆盖率由5.05%提高到13.57%。

其次，从科学上分析，消除沙尘暴的重任也不可能完全依靠三北防护林来解决。虽然树林可以阻挡大风和吸附部分沙尘，但不能完全阻止在较高空间飞扬的沙尘。当强沙尘暴形成时，如果风速达到30米/秒（11级风），粗沙（直径0.5-1.0毫米）会飞离地面几十厘米，细沙（直径0.125-0.25毫米）会飞离地面2米，粉沙（直径0.005-0.05毫米）可达到1.5千米的高度，黏粒（直径小于0.005毫米）则可飞得更高。而三北防护林的高度一般只有10-20米，是无法完全阻挡沙尘入境的。

但三北防护林对防风固沙依然起到了积极作用。2014年以来，三北工程区沙化土地面积连续缩减，年均沙尘暴天数从6.8天下降到2.4天。

流言2

量子技术非常成熟应用广泛

流言：目前市场上各类“量子商品”层出不穷。这说明量子技术非常成熟，产品已经可以进入千家万户。

真相：市面上这些“量子商品”的共同特点是价格不菲、号称“功能强大”，其关于“科学原理”的神奇描述更是十分吸睛。其实，打着“量子+日用品”旗号的，一般都是在蹭概念、讲故事，甚至可能涉嫌诈骗。

量子力学等量子理论研究进展很快，目前主要应用于量子通信、量子计算和量子精密测量，其他领域还没有实用化。量子水、量子鞋垫、量子眼镜等等，都是利用量子概念炒作。我们只要记住，现阶段量子科技还没有应用到大众生活中就可以了。

流言3

“美白针”能一针见效

流言：不少医疗机构都推出了“美白针”，一针见效，可以帮助皮肤彻底美白。

真相：目前所有注射类美白产品都不靠谱，国家也没有批准相关产品。举例来说，一种常见的“美白针”主要成分氨甲环酸属于凝血剂，通常作为止血药使用。氨甲环酸到底能不能美白，现在还没有科学定论。但可以确定的是，一旦长期、大剂量注射，会有造成血栓的风险。

还有不少人在使用网络代购的进口美容产品。这些没有经过国家药品管理局批准的美容产品，在进入人体后可能导致感染、排异反应、过敏反应、皮肤溃烂等。

流言4

挖野菜可以用识图软件帮忙

流言：不认识野菜不打紧，手机里下载一款植物识别软件，就可以去踏青挖野菜了。

真相：用识图软件“认野菜”来食用很危险。使用这些软件时，如果照片中缺乏花果等必要的信息，软件很可能会误判。万一误食毒芹、石蒜、白屈菜等有毒的野菜，就可能引发身体不适，甚至危及生命。

此外，野菜因未经历过人工选育，其含有的草酸等成分较高，容易引起肾结石、输尿管结石和胆结石。常见野菜中的蕨菜含有生物碱以及“原蕨苷”，这种成分属于强致癌物，一定要避免误食。

（北京市科协、北京科技记者编辑协会发布）