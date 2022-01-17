关于奥密克戎 国家卫健委的最新解答来了！

人民网北京1月17日电 （记者张文婷）近日，多地报告发现奥密克戎变异株感染病例，引发广泛关注。针对奥密克戎变异株，国家卫生健康委组织中国疾控中心专家就有关问题作了最新解答。

奥密克戎变异株的发现和流行情况如何？

据上述专家分析，2021年11月9日，南非首次从病例样本中检测到一种新冠病毒变异株。11月26日，世界卫生组织将其命名为Omicron（奥密克戎）变异株。全球新冠病毒数据库GISAID显示，截至2022年1月17日，118个国家提交了奥密克戎病毒基因组序列374314条。目前，奥密克戎变异株已成为全球优势流行株。

奥密克戎变异株最早于2021年11月27日输入我国香港，12月9日首次输入我国内地。

奥密克戎变异株的传播力与其他变异株相比有何不同？

上述专家表示，多国流行病学数据提示，奥密克戎变异株传播能力较其他变异株有所增强。世界卫生组织于2021年12月23日关于奥密克戎的简报显示，其家庭续发率为15.8%，高于德尔塔的10.3%。英国卫生安全局数据显示，2021年12月19日至20日，伦敦90%和英格兰76%的新冠肺炎病例为奥密克戎变异株感染。美国疾控中心网站数据显示，在2021年12月26日至2022年1月1日的一周内，美国本土95.4%的新冠肺炎病例为奥密克戎变异株感染。

现有疫苗对预防奥密克戎变异株还有效吗？

上述专家表示，目前已有的研究结果显示，奥密克戎变异株对现有疫苗并未完全出现免疫逃逸；现有疫苗对奥密克戎变异株仍有一定的保护效果，但对其预防感染的能力有所下降；未发现奥密克戎变异株引起重症率和死亡率的上升，针对奥密克戎变异株，现有疫苗预防重症和死亡仍有效果。

现有核酸检测试剂对奥密克戎变异株会否无效？

上述专家分析，对奥密克戎变异株的基因组分析显示，其突变位点不位于我国第八版《新型冠状病毒肺炎防控方案》公布的核酸检测试剂引物和探针靶标区域，不影响我国主流核酸检测试剂的敏感性和特异性。

当前，有关国家和地区对奥密克戎采取了哪些措施？

据了解，鉴于奥密克戎变异株在全球的快速流行趋势，近期美国、英国、俄罗斯和欧盟等均建议民众加强日常卫生防护（洗手、戴口罩和安全社交距离），卫生部门加强疾病监测、疫苗接种，尤其是为一线医护人员注射新冠病毒疫苗加强针。

我国对奥密克戎应对措施有哪些？

上述专家表示，我国“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，对奥密克戎变异株仍然有效。中国疾控中心已针对奥密克戎变异株建立了特异性核酸检测方法，并持续针对可能的输入病例及关联的本土病例开展病毒基因组监测，有利于及时发现可能输入或关联本土的奥密克戎变异株。

世界卫生组织应对奥密克戎变异株有哪些建议？

世界卫生组织建议各国加强新冠肺炎病毒的监测、报告与研究工作，采取有效的公共卫生措施阻断病毒传播。建议个人在公共场所至少保持1米距离、佩戴口罩、开窗通风、保持手清洁、对着肘部或纸巾咳嗽或打喷嚏、接种疫苗等，同时避免去通风不良或拥挤的地方。目前，所有变异株都可能导致重症或死亡。因此，预防病毒传播始终是关键，新冠病毒疫苗对减少重症和死亡仍然有效。

面对奥密克戎变异株，公众在日常生活工作中有哪些注意事项？

上述专家提示，戴口罩仍然是阻断病毒传播的有效方式，对于奥密克戎变异株同样适用。即使在完成全程疫苗接种和接种加强针的情况下，也同样需要在室内公共场所、公共交通工具等场所佩戴口罩。此外，还要勤洗手和做好室内通风。

同时，做好个人健康监测。在有疑似新冠肺炎症状，例如发热、咳嗽、呼吸短促等症状出现时，及时监测体温，主动就诊。

专家呼吁，减少非必要出行。尽量不前往高风险国家或地区，如必要前往，要加强旅行途中的个人防护，降低感染奥密克戎变异株的风险。密切关注国内本土聚集性疫情，非必要不前往有疫情的县（市、区、旗），有疫情的地方居民非必要不离开居住地。