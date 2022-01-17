北京奥密克戎患者救治情况如何？如何防护？官方最新回应

人民网北京1月17日电 （记者孙红丽）当前全球疫情形势高发，新冠病毒奥密克戎变异株已成为全球流行的主导株。

北京市卫健委官网17日发布奥密克戎变异株患者医疗救治及防护提示称，截至1月16日24时，地坛医院在院新冠病毒感染患者15例，其中，本土病例1例，临床分型为轻型；境外输入病例14例，其中轻型8例，普通型3例，无症状感染者3例；累计收治奥密克戎变异株感染者9例，当前在院6例。

北京市卫健委表示，从目前观察监测情况看，德尔塔变异株患者和奥密克戎变异株患者临床症状总体相似，奥密克戎变异株患者临床症状偏轻，胸部影像学表现偏轻，但传染性较强。根据奥密克戎变异株特点，为防范院内交叉感染，地坛医院对感染奥密克戎变异株的新冠肺炎患者与其他新冠肺炎患者采取分区收治，分开查房和开展临床操作；同时做好应急规划，确保医疗救治和院感防控工作安全、有序、有效。

另外，春节将至，人员流动更加频繁，北京冬奥会和冬残奥会举办在即，疫情防控一刻也不能放松，要坚持贯彻“外防输入，内防反弹”的总策略不动摇，严格落实“四方责任”和“四早”原则。

北京市卫健委提醒广大市民朋友要切实增强防控意识，履行个人防控责任。

一是坚持常态化防控措施。戴口罩仍然是阻断病毒传播的有效方式，对于奥密克戎变异株同样适用。即使已经完成全程疫苗接种和接种加强针的情况下，也要坚持科学佩戴口罩、不握手、勤洗手、常通风、少海淘，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。自觉遵守疫情防控措施，进入公共场所时，要严格落实佩戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。

二是减少人员聚集。按照“非必要不举办”原则，严控大型活动，倡导线上团拜，提倡“喜事缓办，丧事简办，宴会不办”。减少人员流动，少聚集，不扎堆，减少不必要的聚餐聚会。避免在密闭空间中聚会，活动尽可能简短并注意开窗通风。

三是坚持非必须不出境，倡导市民在京过年，非必要不出京。密切关注近期国内外发生疫情地区的疫情进展情况，国外疫情高发期间，尽量减少购买境外物品，不去中高风险地区和报告确诊病例地区旅游、出差、探亲。 正在京外出差、旅游、探亲等未返京人员要做好旅途、就餐等过程中的个人防护，降低感染奥密克戎变异株的风险。如遇有所在县（市、区、旗）有病例报告的人员，请自觉遵守进京管控有关措施。

四是积极接种新冠疫苗。面对免疫逃逸能力增强的奥密克戎变异株流行，要加快推进新冠病毒疫苗接种加强免疫，提高60岁以上人群接种率，稳妥开展3至11岁人群疫苗接种；建议符合接种条件的人员尽快接种。北京市节日期间持续为市民朋友提供新冠疫苗接种服务。

五是做好个人健康监测。密切关注自身及家人的身体状况，尤其是旅行归来后，更要做好自身健康监测。如具有发热、干咳、乏力、嗅觉减退、味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻等新冠肺炎相关表现，不带病上班、不参加社会活动、不乘坐公共交通工具、不打网约车等， 戴好口罩，及早到附近医院发热门诊按规定就医，配合开展核酸检测、流行病学调查，向医生告知活动史、接触史及身体异常情况，不自行购药、服药。