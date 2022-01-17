App适老化改造也是“适应化改造”

如何填平老年人数字鸿沟，一直是社会关注的热点问题。2021年1月，工信部开展了为期一年的“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”，推动手机App适老化改造。一年下来了，购物、聊天、打车、新闻等涵盖衣食住行各方面的手机软件纷纷开发出“老年版”，着力解决老年人、残疾人等群体在使用互联网等技术时遇到的困难。但也有不少用户反映，部分适老化改造并不十分理想，并且普及率较低。

自App适老化改造以来，手机App的变化不小。从媒体调查来看，目前多款适老化及无障碍App已经采用了大字体、简化符号，并且精简了功能区，操作也相对方便。但也不必讳言，不少App改造得并不尽如人意。有的是改造不彻底，对于老年人而言，部分软件的操作相对还是复杂，还时不时会跳出来广告；有的是改造不深入，存在简单化、形式化倾向；有的仅仅是把字体放大，而且更多是放大一级页面，二级页面和三级页面没有放大；有的是改造中又发现了新问题，比如退出手机App不太容易，有时还会闹笑话甚至制造“悬疑片”。

手机App适老化改造出现的问题，表面是技术，根子在理念。正如东南大学网络空间安全学院副教授宋宇波所说，推出更方便使用的老年版网站或软件，技术上并不困难，之所以推进不力，与某些互联网企业认为老年版软件的商业价值不高有一定关系。

这里涉及两点，一是如何认识手机App适老化改造，二是数字市场的蓝海到底在哪里。如果在这方面不能形成共识，App适老化改造难免跌跌撞撞。

时代的发展，技术的进步，不能以忽视或牺牲一部分群体为代价。技术是中立的，但研究技术和使用技术是有价值观的。当前，老年人数字化鸿沟问题十分突出，在提升老年人数字化素养的同时，推动互联网适老化改造势在必行。有些手机App在技术设置上过多地被利益绑架，即便是大量的年轻人也是不胜其烦。

有媒体通过调查发现，不少适老版App在成功被老年群体接受之前，竟然率先收获了一批年轻粉丝。年轻人也欢迎和选择老年人界面，期待更简洁快捷的操作，已经发出了告诫，进行了提醒。

再从发展蓝海来讲，老年人市场显然是方向所在。中国互联网络信息中心发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，中国10.11亿网民中60岁及以上网民群体占比达到12.2%，网民的增长主体由青年群体向未成年和老年群体转化的趋势日益明显。随着老龄化社会的到来，如果适老化改造始终不能到位，老年人不会用、不能用、不敢用的问题始终存在，不仅会影响老年人权益，还会大大影响数字经济的发展。反之，这个痛点打通了，市场的天花板也就打开了，互联网经济会拥有持续发展的空间。

已历时一年的互联网应用适老化改造专项行动，需要来一个个“回头看”。手机App适老化改造其实也是“适应化改造”，是适应时代潮流和发展需要之举，在此问题上不能有任何含糊，也不能有任何迟疑。手机App适老化改造不能做表面文章，迫切需要从问题导向出发，从“要我改”到“我要改”再到“继续改”，最终“改到位”“改彻底”。