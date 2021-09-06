网络适老化改造进展如何

中国互联网络信息中心(CNNIC)日前发布的报告显示，截至今年6月，我国网民规模达10.11亿。其中，50岁及以上网民占比为28%，较2020年6月增长5.2个百分点。

“银发族”上网难一直是社会关注的热点。今年1月，工信部开展了互联网应用适老化及无障碍改造专项行动。目前进展如何？就此话题，经济日报记者采访了专家和有关部门负责人。

首批改造年底完成

9月1日，铁路12306网站宣布，网站的适老化及无障碍改造相关功能正式上线运行，支持读屏软件获取网页完整信息，支持放大缩小调整配色、语音识读等功能，优化了登录验证码。同时，12306手机APP也在改造中。

工业和信息化部信息通信管理局相关负责人告诉记者，工信部已督促首批参与适老化的115家网站和43家APP迅速开始改造，预计到今年底将全部按照要求完成改造及评测。

今年4月，工信部公布了《互联网网站适老化通用设计规范》和《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》，对网站和APP改造提出字体大小、颜色用途等数十项具体技术要求，并特别要求完成改造后的网站和手机APP适老版、无障碍版不得设有广告插件，付款类操作不得设有任何诱导式按键。

记者梳理发现，目前，部分政府官网已经实现语音朗读、语音导航等多种辅助功能，帮助老年人实现无障碍浏览网站服务。部分新闻类APP实现了全版大字体、大图标、大按钮。部分购物类APP开发上线老年人专属服务界面，进一步简化搜索程序。

工信部组织电信企业在线下举办手机课堂等1.3万余场活动，组织互联网企业带着手机等智能终端走进老年社区、老年大学，为老年人提供常用APP应用辅导，“手把手”教老年人使用智能技术。

多措并举帮助老年人

61岁的彭巧玲去年以来一直在浙江宁波帮忙带孙子。“我在这没什么朋友，没事的时候喜欢用手机看一些育儿、做菜视频，现在也在学习拍视频分享。”彭巧玲说。

中国人口学会会长、中国人民大学人口与发展研究中心主任翟振武认为，不少中老年人在数字产品使用、网络安全认知上存在困难。企业应该以老年人“会用”“好用”“有用”为目标，打造老年友好型产品。

据抖音老年友好项目负责人张笛介绍，抖音上线了长辈模式，即大字简明模式，解决老年用户看不清、不会用的问题，并逐步升级时间提醒和管理功能。同时强化了涉老内容审核标准、提升了潜在风险私信预警响应等级、严厉打击违法广告，努力为老年用户打造安全的内容环境。截至今年4月，抖音60岁以上创作者累计创作超过6亿条视频，累计获赞超400亿次。

中国人民大学人口与发展研究中心与抖音日前联合发布的《中老年人短视频使用情况调查报告》表明，在遇到数字困难时，超过一半中老年人首选的求助对象是自己的子女，年轻一代应该成为帮助家庭中老年人解决数字困难的主力人群。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示，和线下终端不同，线上APP对于很多老年人并非刚性需求，部分老年人不会主动去接触和学习智能手机上的功能，年轻人要主动指导和帮助老年人使用APP。

一些适老化改造也考虑到了这点。比如，有的手机上线了“远程协助”模式，月平均活跃用户量近2万人次。子女可通过远程操作老年人手机界面，直接帮助父母打车、线上挂号，以解父母燃眉之急。

适老改造应融入设计

目前，互联网应用适老化改造还有哪些问题？众诚智库高级咨询师王立萍认为，主要问题是部分企业参与程度较低，产品设计缺乏老龄视角；适老化的产品供应不足，操作流程略显复杂；适老化的产品功能略显单一，适老化的产品宣传不足等。

工信部信息通信管理局相关负责人坦言，当前，专门针对适老化产品及服务的标准较少，产品服务质量有待提升。

同时，老年人个体需求不同，适老化改造难以面面俱到。对此，盘和林表示，要适当做一些常态化的老年人针对性推介，介绍APP的功能，提高普及度。同时，保留刚性业务的线下办理方式。

据介绍，为了鼓励相关企业参与适老化改造及信息无障碍建设的积极性，对于适老化改造优化落实到位、通过评测的网站和手机APP，工信部将授予其信息无障碍标识。同时引导各大应用商店、各大应用市场设立无障碍应用下载专区，将取得信息无障碍标识的APP统一纳入专区，方便老年人等特殊人群搜索、下载、使用，也方便各个应用的开发者结合实际情况进一步优化、提升应用的适老化水平。（记者 黄 鑫）