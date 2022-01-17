奥密克戎快速取代其他变异株 对春运有何影响

1月15日，国务院联防联控机制举办新闻发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上介绍，世界卫生组织简报显示，全球过去30天上传的基因序列中有58.5%为奥密克戎毒株，奥密克戎正在迅速取代其他变异株。

1月17日，春运大幕开启。奥密克戎毒株在我国出现跨省传播，上海、广东中山、珠海1月13日以来新增感染者报告感染奥密克戎毒株。那么，奥密克戎在我国的传播对春运会有影响吗？

各类出行均加强运力供给

据介绍，2022年春运全国预计发送旅客11.8亿人次，日均2950万人次，较2021年同比增长35.6%，较2020年同比下降20.3%，较2019年春运同比下降60.4%。

民航局飞行标准司司长韩光祖介绍，为满足春运期间热点地区、热点航线的客运需求，民航局鼓励航空公司灵活调配运力，统筹安排加班和临时经营航班。今年春运期间，将有国内定期客运航班近60万班，国内航线加班2万余班。

国铁集团客运部副主任朱文忠介绍，春运每日席位可供给能力最高可以达到1050万左右，较2019年提高10%，客座能力能够满足春运旅客出行需求。列车将预留隔离席位，停止餐车堂食服务，改为送餐。为旅客节约出行成本、调整出行计划。铁路部门对退票手续费规则进行了调整。

交通运输部应急办副主任周旻介绍，客运班车方面，加大客运枢纽场站、公园、景区等重点区域运力投放和应急调度，积极发展机动灵活、小批量的班车客运定制服务，强化干线运输与城市交通相衔接，组织做好旅客联程运输，特别是做好夜间到达旅客的疏运，避免乘客滞留，有效满足人民群众出行需求。

我国防控策略仍有效

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华在发布会上介绍，我国已有14个省份报告奥密克戎输入病例，天津、河南也报告了本土奥密克戎疫情。据专家分析研判，奥密克戎变异株不影响我国现有核酸检测试剂的敏感性和特异性，我国“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”的总方针，对防范奥密克戎变异株仍然有效。

在外防输入方面，我国严格落实入境人员全程闭环管理，严格管控接触入境人员物品和环境的高风险岗位人员，加大相关入境物品的抽检比例，严格实施入境航空器终末消毒等措施，不断强化源头管控，严把疫情输入关。

在内防反弹方面，持续开展重点人群、重点场所和重点单位的监测预警，持续推进新冠病毒疫苗的接种，持续引导公众坚持做好日常的卫生防护，快速处置每一起散发或聚集性疫情，有效遏制疫情的进一步蔓延和扩散。

贺青华强调，我国各地散发疫情报告有几十例的、也有上千例的，但相对疫情发生地的几十万、几百万甚至上千万人口，只是少数。防控实践证明，在接种新冠疫苗的同时，做好防护措施，能够有效防止个人感染新冠病毒。

国家成立春运工作专班

据介绍，为做好春运疫情防控和服务保障工作，经国务院同意，在国务院联防联控机制下成立了由交通运输部牵头，发展改革委、卫生健康委等14部门参加的春运工作专班，对相关工作进行了系统部署。

针对可能的突发疫情，各部门均制定了应急处置预案。

铁路方面，如果火车上出现涉疫旅客，将即刻佩戴N95口罩隔离观察，立即报告地方防控部门，安排涉疫旅客在前方车站下车，移送地方防控部门，并对涉疫旅客所处环境进行封闭及终末消毒，将涉疫旅客所处车厢旅客信息推送至国家级疫情防控管理平台，采取相关管控措施。

民航方面，当航班始发地所在城市有中高风险地区时，预留右后3排座位作为应急事件处理隔离区，以便有效应对飞行过程中出现发热、乏力等症状的可疑旅客，机场设置检查点督促旅客佩戴口罩，设置发热隔离区用于发热旅客的应急处置。

针对即将到来的春运，米锋给出3点提示：公众在返乡前要关注和遵守出发地、中转地、目的地防疫要求，在旅途中要始终做好个人防护，在发现症状时要及时就医和报告。