北京市卫健委：如有新冠相关表现应及时就诊 不自行购药、服药

新华社北京1月16日电（记者侠克）1月15日，北京新增1例本土新冠肺炎确诊病例，经市疾控中心复核结果为奥密克戎变异株阳性。北京市卫生健康委表示，市民应做好个人健康监测，密切关注自身及家人的身体状况，尤其是旅行归来后，如有发热、干咳、嗅觉味觉减退等新冠肺炎相关表现，应戴好口罩及早到附近医院发热门诊按规定就医，配合开展核酸检测、流行病学调查，向医生告知活动史、接触史及身体异常情况，不带病上班、不参加社会活动、不乘坐公共交通工具、不打网约车等，不自行购药、服药。

北京市卫生健康委表示，当前全球疫情形势高发，新冠病毒奥密克戎变异株已成为全球流行的主导株，国内多地报告本土病例，全市疫情防控面临境外境内双重风险。春节将至，人员流动更加频繁，北京冬奥会和冬残奥会举办在即，疫情防控一刻也不能放松，要坚持贯彻“外防输入，内防反弹”的总策略不动摇，严格落实“四方责任”和“四早”原则。广大市民朋友要切实增强防控意识，履行个人防控责任。

北京市卫生健康委提示，戴口罩仍然是阻断病毒传播的有效方式，对于奥密克戎变异株同样适用。即使已经完成全程疫苗接种和接种加强针的情况下，也要坚持科学佩戴口罩、不握手、勤洗手、常通风，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。自觉遵守疫情防控措施，进入公共场所时，要严格落实佩戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。

同时，要减少人员聚集。按照“非必要不举办”原则，严控大型活动，倡导线上团拜，提倡“喜事缓办，丧事简办，宴会不办”。减少人员流动，少聚集，不扎堆，减少不必要的聚餐聚会。避免在密闭空间中聚会，活动尽可能简短并注意开窗通风，做好科学正确佩戴口罩，保持安全社交距离等防护措施。

倡导市民在京过年，非必要不出京。密切关注近期国内外发生疫情地区的疫情进展情况，不去中高风险地区和报告确诊病例地区旅游、出差、探亲。正在京外出差、旅游、探亲等未返京人员要做好旅途、就餐等过程中的个人防护，降低感染奥密克戎变异株的风险。如遇有所在县（市、区、旗）有病例报告的人员，请自觉遵守进京管控有关措施。

北京市卫生健康委表示，面对免疫逃逸能力增强的奥密克戎变异株流行，要加快推进新冠病毒疫苗接种加强免疫，提高60岁以上人群接种率，稳妥开展3至11岁人群疫苗接种，建议符合接种条件的人员尽快接种。北京市在节日期间将持续为市民提供新冠疫苗接种服务。