坚持人民至上，疫情下就医有制度也有温度

回复产妇入院求助信息“电话发我”全网刷屏；设置24小时专项就诊预约电话，畅通医疗救治“绿色通道”……近日，深圳、天津等多地保障群众疫情下就医的一系列举措体现了“人民至上、生命至上”理念。

疫情防控本身是为了人民健康、为了护佑每一个生命。如何解决群众在疫情防控期间看病就医的“烦心事”？怎样统筹做好疫情防控和医疗服务保障工作？又如何保证疫情下就医有制度也有温度？

北京协和医院等采取增加接线员、增配急救车辆、扩容分流急救热线等措施，确保患者诉求能得到及时回应和解决。另外，多地扩大对口医院数量、优化看病急救流程、落实首诊负责，分类保障疫情期间群众的基本就医需求。

西安市疫情防控指挥部7日公布《关于进一步明确各类人员就医流程的通知》，要求全市各社区（村）、西安急救中心和各医疗机构均不得以查验核酸48小时阴性证明作为进出小区就医、转送病人和接诊的限制。接诊医疗机构要严格落实首诊负责制。

1月8日，在西安交通大学第二附属医院，急诊外科医生王立明（右）解答患者家属疑问。（新华社记者李一博 摄）

为了保证群众精准顺畅就医，西安交通大学第二附属医院开辟了预检分诊通道，患者持健康码绿码、预约凭证等就诊；对没有48小时核酸阴性证明的患者，同步采集核酸后，即可正常就诊。

“急危重症患者可以通过急诊，走绿色通道得到及时救治。”西安交通大学第二附属医院门诊部副护士长秦小金说，“我们还通过互联网医疗服务平台为患者提供线上问诊和药品配送。”

1月8日，家属陪同患者在西安交通大学第二附属医院急诊科就医。（新华社记者李一博 摄）

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红此前在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，国家卫健委在全国层面要求其他省份要举一反三。在未发生疫情时就要做好周密的工作方案，确保疫情发生期间人民群众的正常医疗服务保障工作不受任何影响。

突如其来的疫情让河南多地按下了“暂停键”。为加强封控区、管控区群众就医保障，郑州市区内指定郑州人民医院，各县（市）和上街区各指定一家具备隔离观察条件的医疗机构，为封控区、管控区群众以及隔离观察人员提供诊疗服务。

郑州市人民政府副秘书长李慧芳表示，要做好发热等相关病例、急危重症、血液透析、肿瘤放化疗、手术、孕产妇等有紧急就医需求患者的诊疗工作。

1月8日，郑州市一核酸检测点，医务人员在穿戴防护服。（新华社记者张浩然 摄）

天津市津南医院负责封控区、管控区居民的急性疾病、慢性疾病急性发作、急性创伤等急危重症的医疗救治工作。据介绍，为了满足辖区群众就医需求，医院通过改造病区、设置24小时专项就诊预约电话等方式，畅通医疗救治“绿色通道”。

“目前，医院采取‘120’上门接临产孕妇的方式，孕妇入院前，妇产科医护人员提前穿上防护服、做好防护措施；孕妇生产后住在医院‘缓冲区’，按照防护要求，与其他病人隔离。”天津市津南医院副院长高书健介绍，“缓冲区”内医疗条件齐备，有专门的护士进行护理。

此外，深圳“电话发我”刷屏后，及时推出一系列硬招实措，确保群众就医服务。

1月10日，在深圳火车站，抵深旅客进行核酸检测。（新华社记者梁旭 摄）

为使就诊者尽快获得核酸检测结果，深圳市各医院设置了醒目标识，在核酸检测处分开“就医人员核酸检测”与“普通核酸检测”通道。就诊就医人员分开采样、分开上机、分开上传，禁止与普通核酸检测人员混合上机检测。

深圳市卫健委有关负责人介绍，针对急诊孕产妇等，设立入院“绿色通道”，要求各医疗机构建立紧急救治应急机制，做好转运和接诊过程中规范防护、转运路线设计和消杀，落实院内院感防控措施，确保就诊救治需求得到充分保障。

郭燕红表示，统筹好疫情防控工作和正常医疗服务保障工作对于维护人民群众的健康至关重要。在做好疫情防控工作的同时，必须保障好正常的医疗服务，对于有就医需求的群众，尤其急危重症患者应该及时救治，不得推诿拒诊。

“坚持人民至上、生命至上，是我们一切防控举措的根本出发点和落脚点。”国家卫健委有关负责人强调，疫情防控期保证群众就医畅通，措施有力度也要有温度。（参与采写：蔺娟、刘惟真、白佳丽、孙飞）