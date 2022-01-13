中成药集采“破冰”承载更多期待

药品集中招采再次传来好消息。近日，湖北牵头19省联盟中成药集中带量采购开标，采购规模近100亿元。最终97家企业、111个产品中选，中选价格平均降幅42.27%，最大降幅82.63%。据19省联盟年度需求量测算，预计每年可节约药品费用超过26亿元。自2018年药品集采改革以来，尚未有中成药纳入大范围集采范畴，这是全国首次中成药集中带量采购开标。

此前，国家药品集中招采没有涉及中成药，是因为不少中成药都是独家生产，配方保密，缺乏同类产品竞争，所以企业有不让价的底气。此外，不少中药质量差别较大，往往产地不同，价格相差悬殊，比如藏红花、阿胶等，产地之外的产品受欢迎程度锐减。质量受产地、气候、品种等很多因素影响，无法统一评价标准，价格比较更难进行。

尽管如此，中成药集中招采还是有不小的操作空间。就算中成药“只此一家”，但药企和自己比较，也会认为销量越大越好。以量换价是市场普遍规律，商品均可通过“团购”来压低价格。当中成药谈判成功并纳入医保目录后，销量将随之大增，企业没有理由错失这个拓展市场的机会。首次中成药集采就取得很好的效果，也证明了这条路走得通。这也说明医改就要有敢为人先的勇气和能力。

中成药价格“涨声一片”是持续多年的现象。除了虫草、麝香、安宫牛黄丸、阿胶等名贵中药材屡被热炒，普通的中药材也呈现出快速涨价趋势。就在近期，国内几大知名药企的中成药上调了价格，上涨幅度为10%到20%，其中不乏一些常见品种。一些西药“吃不起”，但部分中成药价格太高，也是一道紧迫难题。将中成药纳入药品集采范畴，从而扭转中成药的涨价势头，契合民众的普遍期待。

中成药的特殊性在政策上也得到了充分体现。为了促进中医药的发展，国家在取消公立医院药品加成政策时，明确“中药饮片除外”。当前在公立医院，中药饮片仍然可以加成，这其实是给予中药的一种特殊“福利”，利于销售中药、发展中医。由于中成药谈判成功并顺利进入医院后，既可获得此优惠，中成药集中招采就带有定向分配该特殊“福利”的作用，责任更大。

此外，当前中成药无序竞争现象比较普遍，药材以次充好、质量良莠不齐，成为影响中医药发展的一道难题。很多地方都有中成药优势产业，但一哄而上、跨区域合作不足等，也会导致无序发展，催生乱象，产业布局需要引导与规范。在此背景下，中成药集中招采能发挥“指挥棒”的作用，利于实力雄厚、具有开拓和创新精神的企业脱颖而出。

可以看出，中成药的特殊性和产业特点，注定中成药集采承载着社会更大期待。与西药集采相比，中成药集采不仅应该得到全面推广与普及，而且要出台更细致的规则，探索出更科学的模式，在大幅降低中成药价格的同时，还要促进中成药产业健康发展，展现出国之瑰宝的强大魅力。（时本）