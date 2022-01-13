西安两医院因延误治疗被停业整顿 停诊期间群众正常就医方案公布

西安卫生健康委员会官网截图

人民网北京1月13日电 （记者张文婷）西安市卫生健康委员官网今日发布《西安市卫生健康委员会关于西安高新医院和西安国际医学中心医院处理情况的通告》（以下简称《通告》）。《通告》显示，本轮疫情发生后，西安高新医院、西安国际医学中心医院未能将“人民至上，生命至上”贯彻落实到医疗救治工作中，责任意识淡薄，未能履行救死扶伤职责，未落实首诊负责和急危重症患者抢救等医疗质量管理核心制度，导致延误急危患者抢救和诊治，引发社会舆论广泛关注，社会影响恶劣。经研究，对西安高新医院、西安国际医学中心医院作出如下处理意见：

西安高新医院、国际医学中心医院停业整顿3个月

《通告》指出，西安高新医院停业整顿3个月，期满整改合格后重新开诊；给予警告；责成西安高新医院追究医院负责人责任，总经理停职，免去门诊部主任、产科主任、医务部副主任职务；全市通报批评，约谈该院主要负责人，并责成该院做好患者及家属安抚工作。

西安国际医学中心医院停业整顿3个月，期满整改合格后重新开诊；给予警告；责成西安国际医学中心医院追究医院负责人责任，免去医院法人代表、董事长职务，主管副院长停职，门诊部护士长停职；全市通报批评，约谈该院主要负责人，并责成该院做好家属安抚工作。

通报显示，两所医院停业时间从即日起，期满整改合格后重新开诊。

做好停诊医院患者安置 保障群众正常就医

据了解，为了做好辖区广大市民群众的医疗保障服务，西安市卫生健康委员会还制定了《高新区两所医院停诊期间保障群众正常就医工作方案》（以下简称《方案》），要求妥善做好在院患者安置工作，西安高新医院、西安国际医学中心医院停诊后，两所医院要妥善做好在院患者解释工作，符合出院标准的尽快办理出院。急危重症患者可适当延缓出院，确需继续长期住院治疗的，在保证患者安全的前提下，转往其他医院治疗。

《方案》提到，为了积极应对西安高新医院、西安国际医学中心医院停诊后，造成的高新区区域内医疗资源供给不足，有效缓解群众看病就医不便，指定市属三级医院9家，对口支援高新区9个社区卫生服务中心；由西安急救中心在高新区安排10个急救车组，负责高新区急危重患者的急救工作；高新区要对长期固定在西安高新医院、西安国际医学中心医院就诊的婴幼儿、孕产妇、血液透析、肿瘤等特殊患者摸底，做好患者解释工作，合理分流至其他医院就诊；在西安高新医院、西安国际医学中心医院停诊后，就近指定西安医学院第一附属医院作为高新区群众就医的三级甲等综合保障医院。