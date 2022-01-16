动态调整完善疫情防控措施

本报北京1月15日讯（记者吴佳佳）国务院联防联控机制15日就近期疫情防控工作有关情况举行新闻发布会。发布会介绍，当前我国面临德尔塔和奥密克戎毒株输入疫情的双重挑战。面对严峻的疫情防控形势，我国疫情总体形势平稳，局部地区发生的本土聚集性疫情总体上能够做到短时间内有效控制。

国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华介绍，天津发生的本土奥密克戎聚集性疫情仍在持续发展，但疫情外溢的风险逐渐在降低；河南安阳的疫情仍存在一定的社区传播风险；陕西西安疫情已进入到收尾阶段，仍需严密防范。

发布会上，交通运输部应急办副主任周旻介绍，预计2022年春运全国发送旅客11.8亿人次，日均2950万人次，较2021年同比增长35.6%，较2020年同比下降20.3%，较2019年同比下降60.4%。总体看，今年春运将呈现“客流总量中低位运行、客流构成变化不大、节后出行相对集中、时空分布呈潮汐特征”等特点。民航局飞行标准司司长韩光祖表示，为满足春运期间热点地区、热点航线的客运需求，民航局鼓励航空公司灵活调配运力，统筹安排加班和临时经营航班，及时满足广大旅客出行需要。截至目前，春运期间已安排国内定期客运航班计划近60万班，在此基础上批复国内航线加班2万余班。

贺青华表示，下一步，国家卫健委将加强新冠病毒变异株的传播力、致病性和对疫苗免疫效果影响等方面研究，及时分析评估输入风险，指导各地动态调整完善疫情防控措施，坚决守住来之不易的疫情防控成果。