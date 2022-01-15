国家卫健委：我国面临德尔塔和奥密克戎毒株输入疫情双重挑战 春运防疫形势严峻

人民网北京1月15日电（记者张文婷）奥密克戎毒株正席卷全球。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在今日召开的国务院联防联控机制发布会上表示，1月以来，全球新冠肺炎日新增确诊病例最高已突破350万例。据世卫组织简报，过去30天，全球上传的基因序列中，58.5%为奥密克戎毒株，该毒株传播快、传染力强，正在迅速取代其他变异株。

米锋提到，当前，我国面临德尔塔和奥密克戎毒株输入疫情的双重挑战。春运即将开始，人员流动和聚集大幅增加，疫情防控形势严峻。

发生疫情的地区，要加快筛查、流调、隔离，尽早发现和管控风险人员，尽快阻断传播途径；推进落实区域协查，严防疫情外溢扩散。要千方百计用心、用情保障群众的物资供应和基本就医需求，确保群众的诉求能得到及时回应和解决。

未发生疫情的地区，要毫不放松落实常态化防控各项要求，时刻紧绷疫情防控这根弦，加强风险排查，分类、精准落实核酸检测、健康监测等各项防疫措施，严防疫情发生。