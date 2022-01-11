北京消协实测8个品牌代餐粉质量：多款核心营养素不合规

人民网北京1月11日电 （记者乔业琼）随着人们生活水平的不断提高，大家更加注重身材管理，代餐粉、代餐奶昔这类产品市场销售量越来越大。面对市面上品牌、种类繁多的代餐粉产品，为了较全面地了解市场上销售的代餐粉的质量状况，向广大消费者提供客观的消费信息，引导消费者科学、理性地消费，北京市消协对代餐粉开展了比较试验。

本次比较试验的样品，由北京市消协工作人员以普通消费者身份从某电商平台购买。样品种类包括：Smeal NOTO、Keep、桂格、绿瘦、芊动、活力达、诺特兰德和汤臣倍健8个品牌，产品属于固体饮料，均为电商平台上销量靠前的产品。本次试验委托中检科（北京）测试技术有限公司依据相关标准对购买的样品进行了测试。

本次比较试验中，共有4款样品的产品标识不符合GB 7718-2011或GB 13432-2013的要求。而产品标识是向消费者传达商品的基本信息、产品性能等相关属性，以及如果安全正确地使用产品，是商品的名片和质量承诺，也是消费者理性选购商品的主要依据和维护自身权益的重要凭证。

在核心营养素方面，蛋白质、脂肪、碳水化合物和钠是营养标签中的核心营养素，人体通过代谢将食品中的蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养素转换成能量，从而维持机体的正常生理活动。本次比较试验中，活力达蛋白代餐奶昔固体饮料（巧克力味）钠的标签值为300㎎/100g，实测值801mg/100g；诺特兰德强化维矿代餐奶昔固体饮料（红豆牛奶口味）钠的标签值为314mg/100g，实测值460mg/100g。

在维生素类方面，维生素是人体几乎不能合成的、需要从食物中获得的、调节机体生理功能所必需的营养素。本次比较试验中，有2款样品的维生素指标标签值与实测值不符合标准要求，具体包括绿瘦红豆薏米蛋白固体饮料维生素A标签值为217μgRE/50g，实测值为407μgRE/50g；Keep高纤蛋白奶昔（伯爵奶茶味）维生素B6标签值为1.08mg/100g、实测值为0.367mg/100g，维生素C标签值为121.7mg/100g、实测值为57.0mg/100g，烟酸标签值为19.28mg/100g、实测值为7.084mg/100g，叶酸标签值为218μgDFE/100g、实测值为140μgDFE/100g。

北京消协提醒广大消费者，营养素指标体现了产品营养成分的含量。固体饮料标准未规定营养素限量，比较试验中的8款固体饮料样品营养素含量差异性较大。消费者在选购中可以参考产品标签和营养成分表，根据需求选购适合自己的产品。

北京消协表示，代餐粉产品含有一定的维生素和矿物质，满足了有减肥需求的消费者部分营养需求，同时建议消费者更需要均衡膳食，采取包括运动等多种方式相结合的手段控制体重。

最后，北京消协提示，代餐粉产品不适用于长期使用。对于特殊人群如孕妇、哺乳期妇女、婴幼儿、儿童及青少年、老年人、病人等，不推荐使用该类产品，如果需要请咨询专业营养师或者医生。