保暖内衣不重视保温率 京津冀消协点名俞兆林、袋鼠等品牌

人民网北京1月1日电 （记者乔业琼）近日，京津冀三地消协组织发布了加绒保暖内衣比较试验结果。试验结果显示标称俞兆林、袋鼠、芬腾、TONLION唐狮、洁丽雅、骆驼、极光冰熊等品牌的8个样品在销售宣传中宣称“加绒”、“保暖”，但未执行FZ/T 73022-2019《针织保暖内衣》标准，其明示的执行标准并不考核保温率、透气率等保暖内衣的关键性指标。

京津冀三地消协表示，保温率、透气率是保暖内衣的关键性功能指标，同时是与消费者关系密切的重要指标，直接影响穿着的舒适性。也正是因此，FZ/T 73022-2019《针织保暖内衣》标准对这两项指标进行了规定。经营者如果在销售宣传中宣称“加绒”、“保暖”，但却执行并不考核这两项指标的标准，则存在规避风险或误导消费者购买的嫌疑。

本次比较试验的29款样品，模拟普通消费者实际消费程序在天津市辖区的商场实体店、线上电子商务平台以及抖音、快手直播平台随机购买，单价从29.9元至288元不等。

比较试验委托“天纺标检测认证股份有限公司”进行检测。依据FZ/T 73022-2019《针织保暖内衣》对加绒保暖内衣产品的纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、起球、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、保温率、透气率等项目进行检测，同时参照FZ/T 73020-2019《针织休闲服装》6.1.11条款对样品的洗液沾色程度进行检测。

在明示的执行标准上，21款样品执行的是对“保温率”、“透气率”等功能性指标有考核的《针织保暖内衣》标准或企业标准。检测结果显示：7款样品的质量指标不符合明示标准要求。

不符合明示标准要求的7款样品信息。来源：天津市消协官方微信截图

29款样品中有8款样品在销售宣传中宣称“加绒”、“保暖”，但未执行FZ/T 73022-2019《针织保暖内衣》标准，其明示的执行标准并不考核保温率、透气率等保暖内衣的关键性指标。

宣称为“加绒”、“保暖内衣”，但未执行保暖内衣标准的8款样品信息。来源：天津市消协官方微信截图

购自“苏宁易购”的标称商标为“TONLION唐狮”女无痕文胸背心样品保温率实测为21.87%，透气率实测为125mm/s，低于“针织保暖内衣”标准中保温率应≥30%、透气率应≥180mm/s的规定。

保温率、透气率均较差的1款样品信息。来源：天津市消协官方微信截图

购自“拼多多”的标称商标为“芬腾”内衣套装（无样本名称）样品、购自“京东商城”的标称商标为“俞兆林”保暖内衣和“袋鼠”男士羊毛圆领保暖套装样品透气率实测分别为89.2mm/s、111mm/s、141mm/s，低于《针织保暖内衣》标准规定透气率应≥180mm/s的规定。

透气率较差的3款样品信息。来源：天津市消协官方微信截图

购自“京东商城”的标称商标为“莫代尔”保暖内衣样品纤维含量不符合明示执行标准。

纤维含量实测与明示不符的1款样品信息。来源：天津市消协官方微信截图