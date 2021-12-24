石墨烯、远红外、高旦数，这些“光腿神器”靠谱吗？ 权威机构亲测

“光腿神器”因“仿真”肌肤，被网友称为“打底裤的终结者”。各大品牌争相入局，产品价格差异明显，让消费者们挑花了眼。事实上，一双好的保暖袜，除了“仿真”肌肤，保暖、舒适，耐穿这三点也必不可少。为此，上海市消保委从各大电商平台及百货店、大型超市等实体渠道，购买了50款适合冬季穿着保暖袜，涵盖了浪莎、南极人、tutuanna等大家耳熟能详的品牌，单价从20多元至300多元不等，开展比较试验。

特殊材料更保暖？结果不理想

在本次试验中，有不少样品宣称使用石墨烯、远红外等特定纤维原料的方法达到保暖目的。但上海市消保委检测发现，个别样品的保温率并不理想。

如标称由肇庆一统服饰有限公司企划制造的石墨烯连裤袜（标称商标：pierre cardin皮尔·卡丹，标称货号：JD1937090-020X1），其保温率仅为21%。

又如标称由苏州易胜华鑫信息技术有限公司生产的110D天鹅绒发热连裤袜（自然肤）（标称商标：MINISO ），其包装标注“采用远红外发热技术，蓄热保暖”，但经检测保温率仅21%。

D值越大越暖？无直接关系

目前市场上不少商品宣称“旦数（D值）越高越保暖”，甚至和具体适宜的温度挂钩，比如60D适合12℃-25℃，500D适合10℃-20℃。所以不少消费者也把旦数作为选购时的重要参考指标。

旦数（D值），是纺织领域国际公认的纱线细度单位，指9000米纱线的重量克数。如100旦（D）表示9000米长的纱线重100克。旦数越大，表示相同长度的纱线越重，如果是同类材质，纱线也就越粗。

上海市消保委以同样不加绒的两件样品为例，标称由大创（上海）商业有限公司经销的保暖袜，其实测线密度为82.7D，保温率18%，而标称由杭州网易严选贸易有限公司生产经销的连裤袜，其实测线密度为31.3D，保温率30%。这表示，前者的旦数虽高，但保温率却远低于后者。

此外，上海市消保委还发现，在50件样品中，有16件宣称旦数，但经测试，只有3件实测旦数与宣称结果基本相符，其余13件样品差异较大。

如从抖音平台的“浪莎服饰内衣旗舰店”购买的样品，其网页宣称旦数为“8000D”、标称由浙江梦娜袜业股份有限公司生产销售的富宽臀裤（标称商标：MengNa梦娜，标称货号：G4565），其产品包装标称“2800+DEN”。

但经测试，上述两件样品外层面料的纱线旦数分别只有（21.2+36.2）D和54.1D，内层加绒面料通过测试较短长度纱线推算出的旦数也远未达到宣称值。

上海市消保委建议，理性看待市场上高旦数，特别是宣称上千D值的产品，因为实际上几乎找不到对应那么粗的纱线，企业的宣传理据有待求证。

近半数样品不防静电

冬季比较干燥，加上保暖袜的材质多为化学纤维，更易产生静电，一方面会吸附外衣影响美观，另一方面静电有时会产生微小火花，身体会有不适感，所以很多产品也添加了防静电的纤维或整理剂来改善静电现象。

上海市消保委检测发现，31件样品的电荷量不超过0.6μC/件，具有防静电性能；19件样品的电荷量为0.7-1.0μC/件，不具备防静电性能。

如从拼多多的“天旺时尚女装”购买的样品，其在产品描述页面上宣称“使用高级的防静电植绒方式”，但经实测，其该产品的电荷量仅为1.0μC/件，并不具有防静电性能。

“防勾丝”“防顶破”效果差异明显

勾丝，对保暖袜造成最明显的影响是外观的改变。部分纱线在勾丝过程中滑出保暖袜表面甚至断裂，还会对保暖袜的耐用性产生影响。

上海市消保委测试发现，48件样品均有不同程度的勾丝，其中10件样品未达到网页宣称的“防勾丝”效果。

袜子的袜头处在穿着过程中受到来自脚趾的比较集中的力，袜头部位鼓起扩张甚至被破坏。如果面料未加固或缝制粗糙，在袜头部位很容易出现破洞，影响穿着寿命。上海市消保委测试测试发现，50件样品的顶破强力差异明显，最低仅54N，最高达到538N，相差近10倍。