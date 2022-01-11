北京疾控最新提醒：曾途经深圳罗湖清水河人员请主动报备

目前，国外疫情高发，国内天津、河南、深圳等多地报告本土病例，全市疫情防控面临境外境内双重风险。春节将至，人员流动更加频繁，北京冬奥会和冬残奥会举办在即，疫情防控一刻也不能放松，要继续坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，依据“四早”原则，严格落实四方责任，从严从紧，科学精准，有效控制和降低疫情传播风险。

北京市疾控中心提醒广大市民朋友，有以下情况人员，请立即报备。

最新地区包括：

12月9日（含）以来途经或旅居天津市；

12月25日（含）以来途经或旅居河南安阳市；

12月18日（含）以来途经或旅居河南许昌市禹州市；

12月18日（含）以来途经或旅居河南郑州市管城区、二七区、中原区、金水区；

此外，还有：

与发布病例轨迹有交集人员；

1月3日（含）以来途经或旅居河南信阳市固始县；

1月1日（含）以来途经或旅居浙江金华市永康市；

12月31日（含）以来途经或旅居河南商丘市睢阳区；

12月31日（含）以来途经或旅居上海市宝山区杨行镇、罗泾镇，浦东新区航头镇、宣桥镇；

12月28日（含）以来途经或旅居河南周口市太康县；

12月22日（含）以来途经或旅居广东深圳市龙岗区布吉街道、坂田街道、吉华街道，罗湖区莲塘街道、清水河街道；

12月19日（含）以来途经或旅居河南洛阳市新安县；

12月17日（含）以来途经或旅居浙江宁波市北仑区；

12月13日（含）以来途经或旅居陕西西安市鄠邑区、新城区、阎良区；

12月13日（含）以来途经或旅居陕西延安市宝塔区；

12月4日（含）以来途经或旅居陕西西安市雁塔区、碑林区、未央区、莲湖区、长安区、灞桥区、西咸新区；

接到外省（市、县、区）各级疾控中心电话告知的密切接触者等风险人员。

北京疾控提醒，有相关旅居史且已进京人员、接到健康宝弹窗提示人员，均请立即主动向社区、单位、宾馆等报告，配合做好集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等各项防控措施；

机场、车站、道路卡口等交通枢纽，各宾馆、酒店、民宿、学校等单位加强排查管控，按照相关规定严格落实测温验码、查验核酸证明等各项防控措施。发现风险人员，要及时向所在社区（村）等相关部门报告，并配合落实管控措施；

需要居家隔离者请配合管理，足不出户；

因瞒报、虚报或未按规定落实防控措施，引发疫情传播风险或其他严重后果的，将根据《中华人民共和国传染病防治法》《北京市突发公共卫生事件应急条例》等予以追责和处罚，严重者将依法追究刑事责任。

北京疾控提醒，健康监测期间应减少外出，必须外出时做好个人防护，本人和同住成员尽量不外出、不聚集、不聚餐。

健康监测期间，来（返）京人员和同住人员一旦出现发热、干咳、咳痰、咽痛、乏力、腹泻、味觉异常、嗅觉异常等症状，不要自行购药、服药，不乘坐公共交通工具、不打网约车等，需立即报告社区，采集标本进行检测并采取相应管控措施。

坚持常态化疫情防控措施。科学佩戴口罩，不握手，勤洗手，常通风，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。自觉遵守疫情防控措施，进入公共场所时，要坚持全员健康宝扫码登记入内，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。