北京市疾控：近期途经江苏宜兴等11省市的市民需主动报备

人民网北京12月14日电 （记者张文婷）目前国外疫情高发，国内多地报告本土病例，全市疫情防控面临境外境内双重风险，为有效控制和降低疫情传播风险，北京市疾控中心提醒广大市民朋友，需要居家隔离者请配合管理，足不出户。不需要居家隔离者，请减少外出，必须外出时做好个人防护，本人和同住成员尽量不外出、不聚集、不聚餐。健康监测期间，来（返）京人员和同住人员一旦出现发热、干咳、咳痰、咽痛、乏力、腹泻、味觉异常、嗅觉异常等症状，需立即报告社区，配合开展核酸检测，及时按规定就医等防控措施。

北京市疾控中心还提醒，有以下情况人员，请主动报备：

与发布病例轨迹有交集人员；

12月6日（含）以来途经江苏无锡市宜兴市；

12月5日（含）以来途经广东东莞市；

12月2日（含）以来途经浙江杭州市萧山区、上城区（含：江干区）、拱墅区（含：下城区）；

12月1日（含）以来途经浙江绍兴市越城区、上虞区；

11月27日（含）以来途经陕西西安市雁塔区；

11月26日（含）以来途经黑龙江哈尔滨市南岗区、香坊区、道里区、松北区；

11月24日（含）以来途经黑龙江齐齐哈尔市讷河市；

11月22日（含）以来途经浙江宁波市镇海区；

11月15日（含）以来途经上海市浦东新区；

11月4日（含）以来途经内蒙古呼伦贝尔市满洲里市、扎赉诺尔区、新巴尔虎右旗；

10 月18日（含）以来途经云南德宏傣族景颇族自治州瑞丽市、陇川县；

接到外省（市、县、区）各级疾控中心电话告知的密切接触者等风险人员。