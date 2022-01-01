宁波发现一例阳性人员，进京航班全部取消！北京疾控发布最新提醒

人民网北京1月1日电 （记者乔业琼）据宁波发布微信公众号消息，2022年1月1日0时30分左右，接宁波海尔施医学检验所报告，北仑区中医院送检的一份拟住院患者1:1核酸检测结果异常。经市、区两级疾控中心复核，检测结果为阳性。目前，该阳性感染者已送定点医院隔离治疗。

因疫情防控需要，宁波市北仑区中医院于2022年1月1日即时起全面停诊（包括下属各社区卫生服务站）。恢复诊疗时间根据疫情防控发展情况另行通知。北仑区中医院、北仑图书馆、九峰山旅游区等分别发出紧急通告，停诊、闭馆、闭园。

此外，宁波进京航班全部取消。

随后北京疾控发布最新提醒，有以下情况人员，请主动报备：

与发布病例轨迹有交集人员；

12月25日（含）以来途经贵州铜仁市碧江区；

12月21日（含）以来途经云南昆明市安宁市；

12月20日（含）以来途经山西运城市稷山县；

12月20日（含）以来途经陕西渭南市蒲城县；

12月19日（含）以来途经河南洛阳市新安县；

12月19日（含）以来途经河南周口市沈丘县；

12月17日（含）以来途经浙江宁波市北仑区；

12月14日（含）以来途经云南昆明市呈贡区；

12月13日（含）以来途经陕西西安市鄠邑区、新城区、阎良区、临潼区、高陵区、蓝田县、周至县；

12月13日（含）以来途经陕西延安市宝塔区；

12月12日（含）以来途经陕西咸阳市兴平市；

12月10日（含）以来途经陕西咸阳市渭城区、泾阳县、秦都区；

12月6日（含）以来途经云南西双版纳傣族自治州景洪市；

12月6日（含）以来途经广西防城港市东兴市；

12月5日（含）以来途经广东东莞市大朗镇；

12月4日（含）以来途经陕西西安市雁塔区、碑林区、未央区、莲湖区、长安区、灞桥区、西咸新区；

12月1日（含）以来途经浙江绍兴市上虞区；

接到外省（市、县、区）各级疾控中心电话告知的密切接触者等风险人员。

北京疾控提示，上述人员请立即主动向社区、单位、宾馆等报告，配合做好集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等各项防控措施。如接到通知，要做到不外出，不接待来访亲朋好友，收发快递无接触配送。