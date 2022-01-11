天津：和奥密克戎毒株打一场正面遭遇战

奥密克戎突袭天津。1月8日，天津市津南区首现20例阳性感染者，9日，该区又增20例阳性感染者。这个被公认“跑得很快”又“藏得很深”的病毒直至被发现时，已经在社区传播了至少三代。

“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士张伯礼表示，这次天津疫情是奥密克戎变异株首次在我国内地发生本土社区传播，这意味着，天津打响了中国奥密克戎防控第一场大规模正面遭遇战。

全员核酸，力争48小时内摸清疫情风险底数

奥密克戎毒株之所以备受关注，原因在于其传染速度快、隐匿性强。它携有大量基因突变，仅在其表面刺突蛋白上的变异就有30多处，新冠病毒就是通过刺突蛋白与人类细胞受体结合，感染人体的。

事实上，天津是内地首个报告发现奥密克戎境外输入病例的城市。12月13日，天津市疾控中心报告12月9日在境外输入新冠病毒无症状感染者中发现奥密克戎感染者，属新冠病毒奥密克戎变异株（B.1.1.529进化分支），但此次通报的病例为入境闭环管控人员，未引发本土疫情。

张伯礼认为，天津市疫情防控体系是严格高效的，市民防控意识较强，在这种情况下疫情能隐匿传播，与奥密克戎变异毒株的特性不无关系。奥密克戎变异毒株感染者多表现为无症状或轻症感染，患者就医主动性不足，难以在第一时间发现，这也是当前防控的难点。

1月8日突发新冠肺炎疫情后，这座有1400万人口的超大城市迅速有序行动起来。天津市委市政府表示，坚决把全市人民的生命安全和身体健康摆在第一位。在疫情出现的区域，迅即展开了一系列封控管控工作，目的就是要在最短时间内阻断疫情传播渠道，尽快扑灭疫情。

与此同时，流调溯源分秒必争地推进，1月8日24时，天津市疾控中心完成8日新增两例本土病例新冠病毒全基因组测序，发现其均属新冠病毒奥密克戎变异株（BA.1进化分支），但与天津市之前已发现的境外输入病例的奥密克戎变异株序列，不能确认为同一传播链。

尚未发现源头，天津市防控指挥部向广大市民群众发出倡导：“非必要不离津”。因为奥密克戎变异株的传播速度、隐匿性、穿透力都不同以往，8日晚、9日凌晨，天津市决定在全市范围内开展全员核酸筛查，争取用48个小时时间，全面摸清疫情风险底数，消除病毒传播的潜在风险。

“奥密克戎变异毒株感染有明显低龄化趋势”

颇受关注的是，从截至目前天津公布的40名本土阳性感染者的流调情况看，“中招者”大多来自托管班、在校学生及其家长。此外，一些封控区居民也被陆续检出，其中占比最多的是5岁至15岁的儿童青少年，人数达到24人。

此轮疫情最初发现的两例本土阳性感染者，分别出现在天津市津南区两个不同的乡镇，前者是辛庄镇一托管班的工作人员，后者是咸水沽镇咸水沽第七小学一名10岁学生。随后疾控工作人员围绕这两例患者分别排查密接和次密接人员，被感染的学生分别来自当地至少三所中小学校。

张伯礼分析，“从天津目前疫情排查情况发现，奥密克戎变异毒株感染有明显低龄化趋势。”他提醒，儿童青少年疫苗接种率相对较低、主动就医意识不强，是疫情防控的薄弱环节，应高度关注。

为了有效防范疫情传播风险，天津市已宣布从9日起在全市范围内开展全员核酸检测。8日起，已暂停全市所有校外教育培训机构（学科类及非学科类）、职业培训机构、成人培训机构、托管服务机构任何形式的线下培训服务、托管服务。

众志成城，打赢疫情防控阻击战

数九隆冬、天寒地冻。这几日，天津平均气温均在零摄氏度以下，夜间最低温度达到零下11摄氏度。但在疫情暴发的封控区、管控区，在全市各个核酸检测点，尽是温暖的画面。

很多年轻人自发加入了社区的志愿者队伍。家住津南区盈翠名苑的一名高校女教师听说社区招募党员当志愿者，毫不犹豫地报名了。8日晚，她负责小区里20户居民核酸检测的通知工作及核实工作，也就是说，挨家挨户敲门喊大家做核酸，等全都结束了再挨家核实有没有遗漏。检测从傍晚7点多开始，直到第二天两点半她才交完表格回家。那个寒冷的冬夜，她身边聚起不少热心人，有的人只说一句话，“我听安排，让干啥就干啥！”

8日一早，津南区欣达西里菜鸟驿站的快递小哥王家庆送快递时进入了涉疫小区，等他放下快递转身想离去时，小区因为出现确诊病例被封控，所有人不能离开。被困的王家庆排了好几个小时的长队做完核酸检测并收到阴性报告后，主动申请当起了社区防疫志愿者。“我送物资轻车熟路，也会跟老百姓打交道。”他对社区工作人员这样介绍自己。

接下来的几天里，他每天从早上7点工作到晚上8点，穿着绿色的防护服，每家每户通知大家去测核酸，传递生活用品，中午就坐在楼梯上吃盒饭。因为没地方住，他每天睡在自己的车里，晚上太冷的时候会到菜鸟驿站躺一会儿。但他不怕吃苦，他笑着对记者说，“自己买的衣服，都不如这身免费的防护服穿得帅！”

在河北工业大学，大部分学生已经提前放假回家。还有一批冬奥会志愿者留在学校参加培训，疫情暴发后，这些年轻人从冬奥会志愿者立刻转变为抗疫志愿者。听到号召，短短的一分钟，82名冬奥志愿者挺身而出。在校内、在核酸检测点，他们在凛冽寒风中长时间坚守，这群志愿者身上的热情与奉献，仿佛冬日暖阳。这些年轻人在请战书上印下一个个鲜红的手印，这是他们战胜疫情的坚定决心和担当。

农历腊八这一天，天津市委市政府向全市父老乡亲发出问候：有全市上下众志成城、团结一心的顽强拼搏，有父老乡亲们风雨同舟、荣辱与共的温情坚守，我们一定能够打赢这场全员核酸检测筛查的硬仗，一定能够打赢这场疫情防控的阻击战！（记者 胡春艳）