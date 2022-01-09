1月9日7时起 天津全市范围开展全员核酸检测

记者1月9日4时从天津市疫情防控指挥部获悉，为切实保障人民群众生命安全和身体健康，有力阻击奥密克戎变异毒株疫情进一步扩散传播，天津市委市政府和市疫情防控领导小组、市防控指挥部决定在全市范围开展全员核酸检测。现通告如下：

一、1月9日7时起，津南区、南开区、东丽区、西青区全体居民，在当时居住地保持原地相对静止，根据各区防控指挥部的统筹部署和街道(镇)社区(村)的组织安排，到指定地点，及时配合进行核酸检测。24小时内完成区域内人员核酸检测工作。

二、1月10日7时起，其他12个区全体居民，在当时居住地保持原地相对静止，根据各区防控指挥部的统筹部署和街道(镇)社区(村)的组织安排，到指定地点，及时配合进行核酸检测。24小时内完成区域内人员核酸检测工作。

三、核酸检测和城市运行保障相关工作人员听从本单位工作安排。

四、相关区居民未在规定时间内参加核酸检测的，“健康码”调整为“橙码”，完成核酸检测且结果呈阴性后转为“绿码”。

五、各区务必把人民群众生命安全和身体健康摆在第一位，务必保障群众必要紧急就医需要。各区防控指挥部负责制定实施本区核酸检测筛查具体方案，尽快公布核酸检测点位及相关联系电话，扎实做好人员组织、样本转运、物资保障等工作。

六、特别告知：

(一)请广大居民积极配合各采样点工作人员做好样本采集工作，对拒不配合、不支持核酸检测工作、扰乱秩序、瞒报、谎报、伪造信息的人员，公安机关将依法从严追究法律责任。

(二)请居民根据社区(村)、网格员、网格小组长的组织安排，携带身份证、外籍身份证明等有效证件，分时段有序前往指定采样点进行采样，确保不漏一户一人。

(三)请居民在参加采样期间做好个人防护，全程佩戴口罩，主动接受体温检测，并保持一米以上距离，避免聚集和相互交谈，切实防止采样时交叉感染。

(四)接种新冠病毒疫苗不超过48小时人员，向居住地所在社区报备后，不参加本次全员核酸检测。

(五)因近期天气寒冷、路面湿滑，请广大居民注意出行安全，注意添衣保暖，照顾好老人、孩子。

(总台记者 夏震宇)