科普：“奥密克戎”命名一个月 我们对它了解多少

2021年12月6日，在英国伦敦，人们在新冠疫苗接种车旁排队等待。（新华社发）

世界卫生组织11月26日将新冠病毒变异毒株B.1.1.529列为“需要关注”的变异毒株，并以希腊字母“奥密克戎”（Ο）命名。一个月过去了，奥密克戎毒株已蔓延至全球100多个国家和地区。人们对它究竟了解了多少？它比德尔塔毒株更凶猛吗？会使现有新冠疫苗失效吗？

奥密克戎毒株最初之所以受到关注，主要是因为它携有大量基因突变，仅在其表面刺突蛋白上的变异就有大约30处，而新冠病毒正是通过刺突蛋白与人类细胞受体结合感染人体的。研究认为，一些变异可能会增强病毒的传染性和免疫逃逸能力。

世卫组织数据显示，截至12月22日，奥密克戎毒株已传播至全球110个国家和地区。在英国、美国等地，该毒株已取代德尔塔毒株成为当地主要流行毒株。随着相关数据增多，人们对奥密克戎毒株的了解也在不断深入。

2021年12月22日，在法国北部城市里尔，商店店员为顾客提供消毒洗手液。（新华社发）

现有证据显示，在有社区传播记录的国家，与德尔塔毒株相比，奥密克戎毒株传播速度明显更快，感染人数翻倍时间为2至3天。不过，世卫组织专家表示，目前尚不能确定11月以来观察到的奥密克戎毒株感染病例快速增长，是病毒传染性增强，还是免疫逃逸能力提升造成的，很可能两者兼有。

来自南非、英国和丹麦的早期数据显示，与德尔塔毒株相比，奥密克戎毒株感染者的住院风险更低。但住院风险只是反映疾病严重程度的一个方面，可能因入院“门槛”的高低而改变。因此，需要来自不同国家的更多数据，如氧气和呼吸机的使用、病亡率等，来了解该毒株所致疾病的严重程度。而目前观察到的住院风险降低，也可能与部分人通过新冠疫苗或感染已获得免疫力有关。

2021年12月16日，市民在菲律宾帕赛市一家商场的疫苗接种点接种新冠疫苗。（新华社发）

现有新冠疫苗还有效吗？感染过新冠病毒其他毒株的人还会感染奥密克戎毒株吗？对于这些人们普遍关心的问题，世卫组织12月23日发布报告说，多项初步研究结果显示，一些接种过新冠疫苗或感染过新冠病毒其他毒株的人，其体内抗体对奥密克戎毒株的免疫效果有所降低，多国近期报告新冠二次感染病例增多。但关于新冠疫苗预防奥密克戎毒株感染有效性的数据仍然有限，尚未出现已经同行评议的研究证据。

对于奥密克戎毒株是否影响现有的新冠诊疗方法，世卫组织表示，目前来看，该毒株并不会影响当前常用核酸检测和抗原快速检测的准确性。预计皮质类固醇和白细胞介素-6受体拮抗剂对治疗新冠重症依然有效。初步研究数据显示，针对奥密克戎毒株，一些单克隆抗体药物的中和能力出现下降，相关研究有待进一步展开。