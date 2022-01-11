任尔病毒多变异，“动态清零”不动摇

北京市人民政府办公厅10日发布《关于2022年春节放假安排的通知》，倡导市民群众在京过年，非必要不出京，度过一个欢乐、祥和、安宁的节日假期。市疾控中心提醒，本市人员非必要不去津，天津市人员非必要不来京，建议京津通勤人员居家办公。有相关旅居史且已进京人员，均须立即主动向社区、单位、宾馆等报告，配合做好各项防控措施；需要居家隔离者要配合管理，足不出户。

当前陕西西安、河南郑州、许昌等地疫情还未结束，天津疫情又来侵袭。引人关注的是，天津疫情是奥密克戎变异株首次在我国本土社区传播。令人担忧的是，天津疫情在去年12月底已开始隐匿传播，因此随着全员核酸筛查，天津可能会发现更多阳性感染者。目前此轮疫情已传播至河南安阳，天津疫情是否存在更大范围的外溢，这一问题也引起广泛关切。

元旦小长假刚过一周，天津疫情旋即暴发，这也令包括北京在内的周边地区疫情防控压力陡增。数据显示，近一周来，天津迁出人口主要目的地是北京市、河北省廊坊市、唐山市等地。春节将至，人员流动更加频繁，北京冬奥会和冬残奥会举办在即，相关地区疫情防控一刻也不能放松。要依据“四早”原则，严格落实四方责任，从严从紧，科学精准，有效控制和降低疫情传播风险。

当前，包括北京在内的相关地区面临着又一次严峻的疫情防控挑战。引发天津疫情的奥密克戎变异株，其最大特点是感染者症状轻、不易被发现，这导致很多人以为能扛过去而不愿就医，加上该病毒传播速度快，因此引起更大范围传播。此次天津疫情还表现为中小学生等低龄感染群体比例较高，这也是奥密克戎变异株表现出的新特点。儿童、青少年疫苗接种率相对较低，主动就医意识不强，是疫情防控的薄弱环节，需要我们高度警惕和积极应对。

近期，有天津等地相关旅居史且已进京人员、接到健康宝弹窗提示人员，一定要主动报告，配合做好各项防控措施。近期，有肌肉酸疼、疲倦、轻微咳嗽等症状的市民，即使没有失去味觉和嗅觉，也要引起高度重视并及时合理就诊，做好自己健康的第一责任人。因瞒报、虚报或未按规定落实防控措施，引发疫情传播风险或其他严重后果的，可能被依法追究刑事责任。

对抗奥密克戎变异株的大战已经打响。为防范疫情进一步扩散传播，天津已在全市范围内开展全员核酸检测。包括北京在内的周边地区也要行动起来，决不能掉以轻心，要以对人民群众生命安全和身体健康高度负责的态度做好疫情防控工作。要继续坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，不折不扣做到应检尽检、应隔尽隔、应治尽治，坚决阻断疫情社会面传播。

奥密克戎已在全球肆虐了一个多月，导致的后果就是全球新冠肺炎日均新增确诊病例猛增，超过上一波疫情高峰的2倍。近期，美国单日新增病例最高突破了百万，欧洲各国也不断刷新感染纪录。由于一些国家不负责任地选择了“与病毒共存”，导致新冠疫情一波又一波肆虐，我国外防输入压力因此进一步加大。

坚持人民至上、生命至上，在新冠病毒新一轮进攻面前，我们没有任何退却的余地。任尔病毒多变异，我们坚持 “动态清零”的总方针，决不会动摇。“动态清零”依然是当下中国疫情防控的最佳选择。出现一起、扑灭一起，我们还将以最快的速度、最小的代价控制疫情扩散蔓延，以最低的社会成本获取最大的防控成效。春节临近，只要我们提高疫情防控意识，遵守各项防疫要求，坚持做好个人防护，就一定能迎来一个欢乐、祥和、安宁的佳节。（樊大彧）