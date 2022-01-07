吃对瘦身吃错增肥！“薯类”怎么吃你知道吗

红薯、土豆、芋头、山药都是薯类，哪个营养好？怎样合理搭配？晚餐经常是一大块烤红薯，没瘦身反而胖了，怎么回事？

北京市疾控中心表示，薯类搭配，粗细结合，营养更均衡。薯类蛋白质含量偏低，可以搭配蛋白质丰富的蛋类、豆类、奶类和肉类等食物一起进食。

另外，薯类吃对了瘦身，吃错了增肥。适宜的摄入量和适宜的烹饪方式很重要，最好是使用蒸煮炖的烹饪方式，不宜多吃油炸薯条和油炸薯片，网红芝士焗红薯能量就比较高。

薯类食物在《中国居民膳食指南》中推荐成人每天摄入1-2两，65岁以上老年人1-1.5两。一大块重量500g红薯烤后重量约400g，能量305千卡，相当于262g米饭。红薯虽好，也不要过量。建议进食薯类的同时减少部分主食的摄入。

还有人说，薯类没什么营养，就是点淀粉，多是碳水化合物。

对此，北京市疾控中心表示，其实不然，薯类中碳水化合物含量15%左右，蛋白质、脂肪含量较低，比如米饭100克含有蛋白质2.6克，红薯100克含有蛋白质0.7克，摄入同等量的红薯和米饭，红薯的蛋白质含量不足米饭的三分之一。

土豆中钾的含量也非常丰富，可以达到米饭的十几倍，薯类中的维生素C含量较谷类高，红薯中的胡萝卜素含量比米饭高出百倍。

薯类中还含有丰富的膳食纤维（包括可溶性和不可溶性膳食纤维），如纤维素、半纤维素和果胶等，其是肠道益生菌生长的好伙伴——益生元，帮助肠道益生菌的健康生长，膳食纤维还可促进肠道蠕动，预防便秘的发生。

研究发现增加10克膳食纤维，心血管疾病死亡率下降25%。膳食纤维可以减少人体对脂肪胆固醇的吸收，同时减少心血管疾病的风险，帮助我们控制血脂。

薯类食物富含膳食纤维，有研究发现每人每天进食200克红薯能使首次排便时机显著提前，降低大便干硬、排便困难的发生率。增加薯类的摄入可以起到润肠通便的作用，对于控制血压、保护心血管以及保持肠道健康也是非常不错的。

北京市疾控中心提醒，薯类要适量摄入，一次吃得过多会出现反酸、烧心、腹胀，通过调味料的搭配（吃一些低盐榨菜）和控制薯类的总摄入量（每天2两），就可以避免反酸烧心这个现象的发生。（记者孙红丽）