“疫情期间要合理搭配膳食以抵御新冠病毒”

新华社兰州11月4日电（记者胡伟杰、张睿）怎样通过合理搭配饮食保持机体免疫力？一线防疫工作人员要注意哪些膳食营养搭配？普通居民在饮食营养上要注意哪些？3日下午，国务院联防联控机制综合组甘肃工作组专家、中国疾病预防控制中心营养与健康所副所长张兵接受了新华社记者的采访。

问：在疫情防控中怎样通过饮食保持良好的机体免疫力？

答：一是机体要有充足的优质蛋白质，因为蛋白质是机体免疫系统的物质基础；二是吃富含维生素A的食物，如鸡肝、鸭肝、禽蛋等；三是吃富含维生素C的食物，主要是一些带有酸味的水果；四是吃富含铁、锌、硒等微量元素的食物，如动物肝脏、海产品、坚果等；五是吃富含生物活性物质的食物，如菌藻类，蘑菇、黑木耳等。此外，还需保证良好睡眠，保持良好心情，坚持运动。

问：对一线防疫工作人员有哪些膳食营养建议？

答：首先要保持清洁。要有良好的就餐环境，建议单独或分开用餐，不聚餐。如果能够自我选择餐食，每顿饭要挑选不同种类的食物，食物品种尽可能地多，但每种食物量不能多，即少量多种；如果是套餐或盒饭，最好有专业营养师指导配餐，使各类食物搭配合理，多种多样，用餐地点应有保温或加热设备，少吃凉食。其次要保证充足饮水。每天1500至2000毫升水。在食物摄入方面，多吃薯类、蔬菜、水果、奶或奶制品。少吃含盐量高、含糖量高和过油腻的食品。如果工作忙或饮食不够均衡多样，可适当服用膳食营养素补充剂，或者特殊医学配方食品等，如维生素A、维生素E、维生素C等单一型胶囊或片剂。

问：普通居民在饮食营养上有哪些注意事项？

答：普通居民不能因为居家防疫就“放飞自我”。要规律三餐，早吃饱、午吃好、晚吃少，三餐定时定量，最好晚餐吃八分饱；多吃蔬菜、水果，少量坚果；吃适量的肉类，每天建议摄入一两肉，肉类品种要替换摄入；每日饮奶，建议总量不低于300毫升；保证充足饮水，即1500至2000毫升的饮水量；注意饮食卫生，最好不吃凉菜，购买的熟食一定要充分加热蒸煮透，防止微生物污染引起肠道问题；不宜吃得过饱，每天坚持运动。