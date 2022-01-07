西安疫情防控期间，慢性病、非处方药等如何购买？方法来了

人民网北京1月7日电 （记者孙红丽）据西安市市场监督管理局微信公众号消息，按照疫情防控要求，为了减少人员流动，重点保障群众用药需求，西安市各级市场监管部门积极指导零售药店通过电话、微信等方式，建立起零售药店和患者之间的沟通渠道，指导患者安全用药。通过零售药店配送、小区服务人员代购、志愿者代购、线上平台配送等方式，保障群众用药需求。

为方便广大市民朋友购药，现就疫情期间购药方法及全市医药保供零售药店予以公布。西安市疫情期间各区域内医药保供零售药店名单，可通过“西安市场监管”公众号进行查询。

疫情防控期间购药方法

一是慢性病购药：慢性病患者在药品零售药店已建立患者档案和记录患者既往用药等情况下，可按相关规定且凭第一次留存处方与原购买零售药店取得线上联系，购买慢性病用药；慢性病患者可使用药品零售药店有资质的远程开方和远程审方来实现慢性病相关药品（不含特殊药品）线上购买。

二是非处方药购买：向药品零售药店提出购买需求，甲类非处方药须在药店执业药师或药师指导下购买和使用，并由药品零售药店执业药师线上提供相关咨询服务。

三是退热、止咳、抗病毒、抗菌素类药品零售药店暂停销售，如病情需要，可按照西安市疫情防控指挥部办公室发布的《关于保障疫情防控期间有序就医的通告》到医院就诊。