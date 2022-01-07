胰岛素专项集采中选结果将于2022年5月实施

上海阳光医药采购网截图

人民网北京1月7日电 （记者乔业琼）近日，上海阳光医药采购网发布《关于公布全国药品集中采购（胰岛素专项）首年协议采购量的通知》，规定本次胰岛素专项集采中选结果将于2022年5月实施，具体执行日期以各地发布通知为准。

按照工作安排，各医药机构已根据《全国药品集中采购文件（胰岛素专项）（GY-YD2021-3）》规定，完成胰岛素专项中选产品协议采购量的确认工作，国家组织药品集中采购（胰岛素专项）全国首年协议采购量和各地区首年协议采购量已经确定。

通知指出，各省份医保部门可登录“国家组织药品集中采购综合服务平台”，点击左侧“协议采购量管理”中“协议采购量查看”菜单，查看本省胰岛素中选企业的协议采购量。各胰岛素中选企业可登录“国家组织药品集中采购综合服务平台”，点击左侧“国采招标管理”中“协议采购量查看”菜单，查看本企业中选产品的协议采购量。

据悉，胰岛素是糖尿病患者控制血糖的重要药物，在糖尿病治疗中具有不可替代的地位。由于胰岛素需要长期使用，虚高的价格给患者带来沉重负担。本次胰岛素专项采购是国家组织药品集采首次拓展到生物药领域，是集采改革进程中一个重要的里程碑，不仅促使胰岛素价格回归合理水平、惠及更多患者，对于完善集采制度、实现改革目标也具有重要意义。