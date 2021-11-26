第六批全国药品集中采购（胰岛素专项）拟中选结果公布 平均降价48%

人民网北京11月26日电 （记者乔业琼）11月26日，上海阳光医药采购网公布第六批全国药品集中采购（胰岛素专项）拟中选结果。拟中选产品平均降价48%，预计每年可节约费用90亿元。

据悉，本次集采涵盖临床常用的二代和三代胰岛素，包括16个通用名品种。全国医疗机构首年采购需求量约2.1亿支，按集采前价格计算，涉及采购金额约170亿元。医药企业积极参与本次集中采购，11家企业参与投标。

本次集采坚持“招采合一、量价挂钩”，在前期药品、耗材集采探索的成功经验基础上，针对胰岛素特点优化了采购规则。一是充分尊重临床选择，保持临床用药稳定性，减少替代风险。二是相同治疗目的和临床作用机制的不同通用名胰岛素合并竞争，兼顾了临床使用需求和竞争的充分性。三是高度重视中选产品供应，针对胰岛素生产和使用特点，通过产能摸底调查、预留足够生产准备时间等方式，多措并举保障供应。

胰岛素是糖尿病患者控制血糖的重要药物，在糖尿病治疗中具有不可替代的地位。由于胰岛素需要长期使用，虚高的价格给患者带来沉重负担。本次胰岛素专项采购是国家组织药品集采首次拓展到生物药领域，是集采改革进程中一个重要的里程碑，不仅促使胰岛素价格回归合理水平、惠及更多患者，对于完善集采制度、实现改革目标也具有重要意义。