深圳报告2例新冠病毒阳性感染者

中新网1月7日电 据“深圳发布”微信公众号消息，1月7日，深圳市在对重点行业从业人员定期核酸检测时，发现2例新冠病毒阳性感染者。相关情况如下：

个案1，男，29岁，深圳市罗湖区某公司工作人员，居住在龙岗区布吉街道布吉社区壹村东心岭八巷。1月6日在例行核酸检测“10混1”采样中新冠病毒核酸初筛阳性，1月7日经市疾控中心复核为阳性。

个案2，女，29岁，为个案1的妻子，深圳市龙岗区某公司工作人员，居住在龙岗区布吉街道布吉社区壹村东心岭八巷。1月7日在个案1密接者排查中新冠病毒核酸初筛阳性，经市疾控中心复核为阳性。

2例个案现已转送至市第三人民医院应急院区隔离治疗，相关密接者正在排查中，其居住、工作区域已实施管控，个案活动过的重点场所已进行终末消毒。

在此提醒广大市民进一步做好个人防护，戴口罩、多洗手、勤通风，保持社交距离，配合相关部门做好健康管理。