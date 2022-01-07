人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育　人民投诉
人民网>>健康·生活

深圳报告2例新冠病毒阳性感染者

2022年01月07日09:13 来源：中国新闻网

　　中新网1月7日电 据“深圳发布”微信公众号消息，1月7日，深圳市在对重点行业从业人员定期核酸检测时，发现2例新冠病毒阳性感染者。相关情况如下：

　　个案1，男，29岁，深圳市罗湖区某公司工作人员，居住在龙岗区布吉街道布吉社区壹村东心岭八巷。1月6日在例行核酸检测“10混1”采样中新冠病毒核酸初筛阳性，1月7日经市疾控中心复核为阳性。

　　个案2，女，29岁，为个案1的妻子，深圳市龙岗区某公司工作人员，居住在龙岗区布吉街道布吉社区壹村东心岭八巷。1月7日在个案1密接者排查中新冠病毒核酸初筛阳性，经市疾控中心复核为阳性。

　　2例个案现已转送至市第三人民医院应急院区隔离治疗，相关密接者正在排查中，其居住、工作区域已实施管控，个案活动过的重点场所已进行终末消毒。

　　在此提醒广大市民进一步做好个人防护，戴口罩、多洗手、勤通风，保持社交距离，配合相关部门做好健康管理。

(责编：乔业琼、杨迪)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn