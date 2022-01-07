啃下这块“硬骨头”！——西安城中村防疫状况一线直击

“孩子发烧了，但是没户口、没核酸检测，怎么办！”

“刚才老家的村支书给我打电话，说奶奶病了，我想回去看看……”

往日人潮汹涌的城中村村口，在封控管理之下，工作仍旧无比繁忙，接收着各种出村请求。城中村里聚集着大量外来务工人员。因为人员流动性强，管理难度大，这里成为西安本轮疫情的“重灾区”和疫情防控的“硬骨头”。截至1月4日12时，西安市城中村住户共确诊274例，涉及39个村。

1月5日，民警在西安市长安区郭杜街道周家庄村外帮忙搬运配送给居民的蔬菜。新华社记者 邵瑞摄

位于长安区郭杜街道的周家庄村便是其中之一，村里共有住户7637人，其中外来租户占到一半左右。

2021年12月26日以来，周家庄村先后出现3例新冠肺炎确诊病例，城中村成为疫情高发区域。

面对严峻的疫情形势，陕西省抽调15名有基层经历的厅级干部下沉到17个处于封控区的城中村，督导疫情防控工作，其中就有陕西省医保局副局长王彪。

2021年12月31日，周家庄村疫情防控临时党支部迅速成立，王彪任临时党支部书记，支部成员对核酸检测、紧急就医、生活保障等多项工作进行明确分工。

1月5日，在西安市长安区郭杜街道周家庄村疫情防控指挥部内，下沉干部和工作人员开会部署工作。新华社记者 邵瑞摄

1月5日早上，周家庄村疫情防控临时党支部每日工作例会正在召开。

“今天主要三项重点工作，做核酸、送健康包、了解住户困难。”王彪对当天的工作进行安排。

“今天的核酸检测全部是入户做，要做完7000多人，咋样更高效？”

“老人和娃娃没有手机，要用身份证在咱设备上生成二维码，入户做的话咋样配合？”

……

支部对当日工作的执行细节逐项研究确定，将疫情防控工作的“千头万绪”一件件落细、落实。

“一次敲门，干完三件事，一个组配三个志愿者，分别负责协助医务人员做核酸、分发物资、登记各家困难信息！”十几分钟后，关于这天的工作安排最终落定。

封控管理下的周家庄村十分安静，卷帘门紧锁，一场“敲门行动”正在进行中。家家户户门边都贴着一张“疫情防控明白卡”，上面记录着网格长、户主姓名、房客人数、有何种困难、每日参与核酸检测人数等信息。

“通过这张卡，我们能够准确掌握每日核酸检测人数，”周家庄村疫情防控指挥部执行指挥、长安区乡村振兴局局长王琛介绍，“很多人不出门也不做核酸，1月2日开展‘敲门行动’后，3日我们就梳理出了190余名从未做过核酸检测的住户，这是潜在风险点。”

说话间，66名来自长安区黄良街道和滦镇街道的医护人员抵达周家庄村，他们的防护服上紧贴着一个黄色塑料袋和一个自制采样收集箱。“今天是上门检测，身上一个箱放采样，一个袋放医疗废弃物，贴在身上牢靠又方便。”来自黄良街道的医护人员杨佩莹说道。

1月5日，在西安市长安区郭杜街道周家庄村，医护人员准备入户进行核酸检测。新华社记者 邵瑞摄

“喇叭喊上门，确保核酸不漏一人；缺东西用微信，内循环保障免费送；有急病找组长，指挥部联系医院立即来接……”面对疫情，周家庄村的基层防控党员干部和志愿者们用实际行动筑起了一道道防护墙。截至5日，周家庄村已连续9天无新增病例。

“城中村是疫情防控中一块‘硬骨头’，但是在基层干部、医护人员、志愿者齐心构筑的防护墙下，目前城中村社会面多发局面已得到初步控制。”长安区区长李娴说。