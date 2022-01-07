中国疾控中心专家：西安疫情大规模反弹风险已基本控制

1月5日0时至24时，西安市报告新增新冠肺炎本土确诊病例63例，自2021年12月9日以来，西安市累计报告本土确诊病例1856例。国务院联防联控机制综合组陕西工作组流调溯源组专家、中国疾控中心卫生应急中心主任李群，在接受新华社记者采访时表示，西安开展多轮大规模核酸筛查取得积极成效，疫情大规模反弹的风险已经得到基本控制。

李群介绍，这次疫情发生以后，特别是2021年12月23日在全市采取严格的管控措施以来，西安市采取了多轮大规模的核酸筛查，在封控区、管控区定期采取规模化的核酸筛查。

他分析，开展大规模核酸筛查，特别是在风险地区开展多轮次的筛查，对疫情防控工作有三个方面的作用：第一是有利于我们早期快速发现传染源并加以管控。德尔塔变异株传染性强，早期的症状不明显、不典型，很难通过感染者自我发现，如果等到感染者出现症状以后，去医院看病，又会拖一段时间，那么在这个时间里，又可能造成传播。尽早、快速、准确发现传染源，开展核酸筛查，是落实“四早”的最有效措施。

第二是有利于实施精准防控，开展核酸筛查，可以尽快发现不同地区病例数量及其变化，有利于研判疫情形势，包括研判措施的实施效果，可以有针对性地动态调整防控措施。

第三是开展核酸筛查，可以让市民及早了解自己和亲人的健康状况，避免盲目的担忧和紧张，也有利于市民积极参与到防控工作当中去。

从2022年1月1日起，西安每日新增本土确诊病例数与高峰期相比明显下降，这是否意味着西安本轮疫情的向好趋势已经到来？李群认为，随着这段时间的不懈努力，各项防控措施的效果正在不断呈现。1月1日以来，每日报告病例数正在逐步下降，疫情形势不断向好。

“虽然今后还仍然有可能发现病例，但是疫情大规模反弹的风险已经得到基本控制。”李群说。

他还表示，虽然工作已初显成效，但是这段时间仍十分关键，要让来之不易的形势巩固稳定下来，直至最终彻底控制疫情，所以大家还要耐心一点。西安市也会根据各个地区的疫情特点，对于那些已经有一段时间没有发生疫情，各种风险已经有效控制的地区，逐步解封，恢复社会生产秩序，直至西安市全域解封。