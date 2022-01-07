鼓励推广刷身份证自动核验健康码

1月6日，国家发改委网站消息，国家发展改革委、交通运输部、公安部等14部门《关于全力做好2022年春运工作的意见》（以下简称《意见》）对外发布。

2022年春运将从1月17日开始，2月25日结束，共计40天。对于春运客流情况，《意见》称，经综合研判，2022年春运客流量存在较大不确定性，节前客流相对集中，节后返程较为分散，区域间客流差异较大 。预计营业性客运压力较常年偏小，高铁、民航出行占比进一步提高，私家车出行量可能逆势增长。

组织引导人员错峰出行

《意见》要求，各地要科学精准做好分区分类出行管理，在落实疫情防控措施的同时保障人员安全有序流动，坚决防止“一刀切”和“层层加码” ，减少对群众生产生活的影响。疫情中高风险有关地区及高风险岗位人员出行严格按照疫情防控要求执行。

要引导企业合理安排生产、错峰放假或调休。在春节期间安排职工工作的，用人单位要依法支付加班工资。各级工会要深入用工量大的企业，积极协商息工、开工时间，避开春运高峰期。

各地高校要根据属地疫情防控要求，及时调整寒假放假、开学时间，尽可能错开春运时段。

《意见》提及，严格执行跨省旅游经营活动“熔断”机制，严格控制旅游团队规模。景区合理设置游客接待上限，除老年人、残疾人等弱势群体外，做到应约尽约。春运期间鼓励周边游、近郊游，引导公众谨慎选择长途旅游。

针对突发疫情提前制定预案

《意见》要求，公铁水航各运输方式要做到旅客全员检测体温，要求旅客全程佩戴口罩。加强客运一线服务人员个人防护，按规定定期开展核酸检测，加快推进疫苗加强针接种，春运开始前推动具备条件的人员“应接尽接”。

要细化落实各类客运场站和交通运输工具消毒通风、设置隔离区等措施，增加通风、消毒等措施频次。卫生健康部门春运期间指导重要交通枢纽设置隔离区（留验站）。各交通方式客运场站和运输工具分区分级疫情防控具体措施按照国家和有关部门规定执行。

此外，公铁水航各单位要加强与卫生健康部门的沟通联络，针对突发疫情引发的交通管控、检查升级、客流突变、车次航班停开等情形，提前制定应急预案。加强在途疫情应急处置，开展实战化演练。全力配合流行病学调查和必要的医学检查等工作。

落实健康码全国“一码通行”

《意见》特别提到，要持续提升旅客出行服务品质，提升网络售票服务水平，维护网络购票秩序，根据疫情防控需要及时调整退改签政策。扩大“无接触”出行服务应用范围，增设自动检票机、安检仪，推广自助实名制核验通道。进一步推广和应用电子客票，推进“无纸化”便捷出行。落实健康码全国“一码通行”，鼓励各地区推广刷身份证自动核验健康码服务。加强高速公路沿线餐饮、救援服务监督检查，严厉打击宰客等损害旅客权益行为。

此外，公铁水航等客运企业要加强重点时段、热点线路运力保障，按规定控制列车、长途客运汽车和客运船舶等交通工具载客率。密切监测分析客流变化，灵活调整运力配置，动态满足旅客出行需求。铁路要充分利用高铁输送能力，同时保证普速列车开行规模；公路要完善客运服务供给，优化班次和运力，确保热点区域、线路、时段客运供给满足群众出行需求；水路要合理安排船舶运力和发班频次，满足运输需求；民航要充分挖掘潜力，通过增加班次、调换机型等方式加强运力调配。

还应当做好公铁水航等不同运输方式相互间信息共享，加强综合交通枢纽协调调度，优化运输方式衔接，做好短途接驳，畅通出行“最后一公里”。在满足疫情防控要求的前提下开展站内便捷换乘，继续推进铁路与城市轨道交通的安检流程优化工作，减少旅客进出站拥挤和站内聚集。(文/本报记者 熊颖琪 统筹/刘晓雪)