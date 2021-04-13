为何说新冠疫苗接种宜鼓励不能强制

4月11日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠疫情防控和疫苗接种有关情况。国家卫健委新闻发言人米锋表示，接种疫苗是防控疫情的有效手段，我国目前正在“应接尽接”、按梯次，对重点地区、重点人群、重点城市加快推进新冠疫苗接种。近期个别地方接种工作中出现了简单化甚至“一刀切”的情况，强制要求全员接种，必须坚决予以纠正。

面对疫情，需要公众充分认识到新冠疫苗“应接尽接”的重要性。新冠疫苗接种工作关乎全国人民的生命安全，只有接种疫苗才能降低自身感染风险，才是对自己、家人和他人的真正负责。唯有更多人接种新冠疫苗，才能够建立起强大的保护屏障。新冠疫苗“应接尽接”的道理，可以说怎么强调也不为过。

疫情防控工作开展以来，各地综合运用鼓励和强制两种工作方式，但对于一些具体工作事项，这两种工作方式不能互相混淆。新冠肺炎患者集中隔离治疗、密切接触者隔离观察、公共场所测量体温、外出核验健康码等，不能仅凭自愿，而是带有强制性。但新冠病毒疫苗接种遵循“知情、同意、自愿”的基本原则，因此宜鼓励而不能强制。如果鼓励和强制两种手段混淆使用，不仅可能损害民众权益，而且还会导致防疫出现混乱。

有人认为，鼓励的效果不如强制，强制疫苗接种可以更快、更有效达到全民免疫的目的。这其实是一种错觉。强制是“必须为”或“不可为”，没有太多商量的余地，可能收到立竿见影的效果。但鼓励只是“应该为”“可以为”，留有一定的余地。关键是，强制以处罚为基础，鼓励以服务和奖励为手段，而服务和奖励要比处罚的内涵丰富得多，比如可让接种者出行更方便、外出就业更优先，也可让接种过程更便捷、疫苗知识宣传更到位，等等。

尽管有少数人对接种新冠疫苗存在一些小顾虑或小算计，但接种疫苗利国利家利己的道理也不难理解。鼓励具有不可忽视的优势，只要运用好了鼓励，照样可以高标准完成接种任务，如期实现应接尽接的目标。

还应当看到，要让鼓励产生好效果，往往需要作出更大的努力，或者支付更多的成本。鼓励需要通过科普宣传和引导来实现，但说服对方存在一定的难度，需要创新工作方式。鼓励更需要做好事前、事中、事后服务，用高质量的服务来换取民众的理解与支持，因此工作量也会大幅增加。

如果强制接种新冠疫苗，“一刀切”倒是十分简单，既不必多动脑子，也不必多跑腿，但为了自己图省事，却剥夺了民众的选择权，如此不仅无法提高接种的自觉性，反而可能激发人们的逆反心理，甚至让一些本来自愿接种的人也产生抵触情绪。

新冠疫苗接种，追求工作进度和成绩无可厚非，但程序合法合规有时更能体现工作能力。包括疫苗接种在内的防疫工作，尤其需要把握好鼓励与强制这两种不同方式的关系，而且不仅防疫如此，其他很多工作同样如此。（时本）