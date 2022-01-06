线雕隆鼻：一场关于美丽的赌局

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线雕可能导致皮肤软组织感染、坏死等不良反应，线雕过的鼻部，尤其是鼻尖，易成为不良反应“重灾区”。无论使用何种方式进行修复，线雕隆鼻导致的损伤都是不可逆的，甚至可引起容貌毁损。

李钢

天津医科大学第二医院整形医疗美容科主任医师

近日，四川成都30岁的纪小姐因进行线雕隆鼻整形差点毁容的消息上了热搜。在五官中占据“C位”的鼻子可以说支撑起了颜值的半壁江山，因此近年来随着“微整形”的日益兴起，鼻子成了微整形的首选对象，而线雕隆鼻则是热门的鼻部医美项目之一。

所谓线雕隆鼻，就是将可被人体吸收的蛋白线埋入鼻部皮肤，再通过线的牵引、提拉进行鼻部塑形。

“线雕可能导致皮肤软组织感染、坏死等不良反应，线雕过的鼻部，尤其是鼻尖，易成为不良反应的‘重灾区’。”天津医科大学第二医院整形医疗美容科主任医师李钢在接受科技日报记者采访时表示，无论使用何种方式进行修复，线雕隆鼻导致的损伤都是不可逆的，甚至可引起容貌毁损。

用“线”把鼻子变挺拔

“东方人的鼻梁普遍低平，这也使得大部分东方人的面庞缺乏立体感，因此很多爱美者希望通过隆鼻来使扁平的五官变得立体。”李钢说。

那么，线雕隆鼻可以不用开刀就能让鼻子变得秀美挺立吗？

“线雕隆鼻属于微创手术，顾名思义就是通过‘线’对鼻部进行塑型。”李钢介绍，线雕隆鼻中使用的线，一般是硬度较高、直径较粗的可吸收蛋白线，这种蛋白线大多是锯齿线、有双向倒刺，通过助推手柄将线穿刺进鼻部组织内，在牵引力的作用下，鼻子局部会被拉紧，从而达到延长鼻小柱、缩窄鼻翼以及抬高鼻梁的目的。

在李钢看来，线雕隆鼻不同于注射隆鼻或置入假体隆鼻，其手术效果有限。他进一步解释，线雕改善的是软组织，通过蛋白线提拉软组织达到紧致皮肤的作用，因此它一般被用于提升面部线条。而隆鼻需要的是支撑，蛋白线不具备这种支撑力度。

“而且即便线雕隆鼻术后即时效果不错，但维持时间也不会太久。”李钢说，蛋白线被植入人体后，会刺激人体自身胶原蛋白的生成，通过增生胶原蛋白可以起到隆鼻的效果。但是蛋白线可在人体内降解，最后被分解为水和二氧化碳被人体吸收，降解过程大约需要半年。因此，综合来看，线雕过的鼻子最多只能维持1年。

并发症多、改善效果有限

在很多整形医生眼里，爱美人士心目中的“白月光”——线雕隆鼻，是给鼻子埋下了一枚随时可能爆炸的“炸弹”。

“线雕隆鼻的并发症比较多，最常见的并发症就是鼻尖发红、甚至被蛋白线穿透。”李钢解释，线雕隆鼻是通过线的硬度和牵引力来撑起皮肤，这种简单的用几根线将鼻部皮肤顶高的做法，常由于蛋白线接触该部位皮肤的面积小而使得局部压强变大，再加上鼻尖部本来就紧实且延展性欠佳，皮肤一旦承受不住，线就会穿出来，导致鼻尖部线头外露。

由于这种状况早期大多无明显感觉，患者往往未给予重视，因此后期可导致破溃处经久不愈，皮肤坏死严重，错过最佳治疗时机。

同时，线雕隆鼻还会造成静脉血流障碍，这也会让蛋白线顶出鼻部。李钢介绍，医生在给鼻部埋线时，为了能让鼻梁更高，往往需要埋很多层线，而若埋线层次过浅、埋线量过大，就容易造成局部皮肤水肿、血运变慢。倘若患者皮肤厚、弹性差、伸展性不好，就更容易出现鼻部埋线皮肤肿胀缺血、线头顶出的情况。

线雕隆鼻还非常容易造成感染。由于线雕隆鼻需要多次埋线，即要进行多次手术，二次手术时皮肤组织可能还未完全修复，就被再次置入异物，这就很容易造成慢性感染。“此外，有些人有鼻部毛囊炎，有些人鼻头非常容易出油，再加上实施手术的人无菌观念可能较差，从而导致此类手术中出现慢性细菌感染的概率非常高。”李钢说。

他表示，目前市场上极力宣传线雕隆鼻的大多是私人整形工作室、不正规美容院，因为线雕隆鼻相对于传统的假体隆鼻手术操作难度较小、盈利空间大。而这些地方的手术环境、无菌条件、施术者技术、消毒和麻醉操作都处于不可控的状态，因此手术风险非常高。

“正是由于可能出现诸多并发症，加之鼻型保持时间短，整形改善效果不理想等原因，线雕隆鼻往往不被主流整形机构认可。”李钢说。

当下这些隆鼻方法是主流

“目前，比较主流的隆鼻方法有硅胶隆鼻、膨体材料隆鼻、玻尿酸隆鼻和自体软骨隆鼻。”李钢介绍，这4种隆鼻方法各有优缺点，患者要根据自身情况选择适合自己的隆鼻方法。

相对于在身体内植入异物，更多人愿意选择自体软组织隆鼻。自体软组织取材于耳后、鼻中隔或肋部的软骨，而后根据需求进行植入。“这种方法安全性较高。由于自体组织相容性好，因此不会出现排异反应，也很容易固定，不需要大量的血管来营养。”李钢说，而且自体软骨有硬度又有柔韧性，易雕刻修整模型，因此隆鼻效果也非常好。该手术适合各种人群，没有年龄和性别的限制。不过，若采用自体软组织隆鼻，就会在软骨取出处留下切口瘢痕，而且这种手术对施术者的技术要求也比较高。

若选择自身之外的植入材料进行隆鼻，硅胶是最为常见的选择。医用硅胶具有耐高低温、化学稳定性、耐腐蚀性、组织相容性好等优点，而且无毒、不致癌、不致畸，不会和人体组织长在一起。“硅胶假体被置入鼻部后，会形成包膜，不刺激肌体。”李钢介绍，目前采用微创切口手术完成硅胶植入，大大改善了传统隆鼻切口大、恢复慢等问题，而且切口隐蔽不留疤，最重要的就是价格相对来说也比较亲民。该手术的缺点是，硅胶容易滑动移位，严重的有可能顶穿鼻头。

膨体材料隆鼻解决了一些硅胶假体存在的问题，固定性更好，外观看起来也更加自然。膨体材料主要是聚四氟乙烯材料，用它作为假体置入鼻部，可以维持更长时间。这种材料相容性也比较好，降低了自体排斥风险，是很理想的生物组织代替品。不过。这种材料的价格昂贵，取出的时候也比硅胶更困难。

“如果非要选择微创隆鼻，现在最推荐的方式是注射隆鼻材料——玻尿酸。”李钢介绍，玻尿酸又名透明质酸，是人体组织中自然存在的物质。通过针剂注射的方式将玻尿酸填充到鼻部，可起到隆鼻效果。这种方式创口小、不留疤、不留痕，隆鼻材料与鼻部相容性高，几乎无不良反应和后遗症，且效果自然，不易出现移位等现象。

“不过，这种方式并不适合所有人，只适合鼻型条件较好的人，对于较复杂鼻形的修整，效果不佳。”李钢指出，一般玻尿酸隆鼻能维持6到12个月，需要后期反复注射。（陈 曦）