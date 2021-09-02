精灵耳走红 你确定要花几万块把耳朵整畸形？

辨 美

其实，精灵耳与传统审美背道而驰，这种耳型不在传统美学推崇范围内。个人认为，精灵耳就是医美营销套路。耳部整形需谨慎，尤其是在耳部功能没有问题的情况下。目前，主流的医美机构都不鼓励进行该项整形。

李钢 天津医科大学第二医院整形与医疗美容科主任医师

芭比眼、锥子脸……近几年各种审美风潮让新的整容项目层出不穷，如今整形风潮又“卷”到了耳朵。前段时间，整容项目“精灵耳”冲上了微博热搜，一名网红称自己通过注射玻尿酸来修饰耳型，从而使自己看起来减龄、脸小。

在网红们的“现身说法”下，有不少人表示已被精灵耳“种草”。那么，精灵耳对提升颜值真的有神效吗？它是“真香”还是过度整容的产物？

针对上述问题，科技日报记者采访了相关专家，为您答疑解惑。

有两种整形方式，费用约1万到8万元

“最初的精灵耳整形是指把耳朵整成电影《魔戒》中精灵王子般三角尖状的模样，这需要通过手术来实现。”天津医科大学第二医院整形与医疗美容科主任医师李钢在接受科技日报记者采访时介绍，2013年英国《每日邮报》最先报道了这项手术，称加拿大一名女子为了实现自己变成精灵的梦想，进行了耳部手术，将耳朵的顶端“削”成了精灵耳朵的模样。此前，她一直相信自己前世是一个精灵。当看过电影《魔戒》后，她更加坚定了将自己塑造成精灵模样的决心，并进行了该项整形手术。

“该报道中的手术，就是对耳部进行重建。医生从耳后设计皮瓣，将局部的耳软骨切下来，拆断正常耳部支架，而后再重新搭建三角形尖状耳软骨轮廓。”李钢说，由于是从后方开刀，疤痕不明显，手术的恢复期约为一周。其间，患者需要避免耳部遭到剧烈碰撞，以防耳骨坍塌。

“近年来，一些人认为，耳朵突出就可以显脸小，因而出现了第二种精灵耳整形方式。”李钢表示，此次在国内流行的精灵耳就采取了第二种整形方式，通过玻尿酸填充的方式，让耳部与面部夹角（医学上称之为颅耳角）的角度变大、接近90度，改善由贴发耳带来的显脸大、宽的问题。同时，延长耳部轮廓，使耳朵上部略微向上延伸，令脸庞看上去更加小巧可爱。

据介绍，第一种精灵耳整形手术的价格并不算便宜，手术费用大约在2万到8万元之间。此外，这是项永久性的整形手术，倘若日后整形者想要恢复耳朵原本的模样，需要再做一次手术、把软骨取出来，再重新调整耳朵的形状。

“如果采用第二种精灵耳整形方式，一般需要打12到18支玻尿酸，如果耳朵贴面很近（颅耳角很小）的人可能需要注射20支。目前，各大整形机构对此的报价从近1万到近8万元不等。”李钢表示，由于玻尿酸可被机体代谢掉，理论上术后1到2年耳朵可以恢复原状。

并非主流审美，属盲目跟风整形

“说贴面耳显脸大、精灵耳显脸小，这其实就是参照物效应。”李钢认为，“头发少显头大”以及“肩窄显头大”都是同样的原理。明白了这个原理，想要显脸小其实有很多种办法，比如通过增加头发的厚度，视觉上缩小脸部比例就可以达到相同的效果，没有必要花大价钱去做精灵耳。

而且，也并不是有了精灵耳的参照，就一定会显脸小。“一些明星具有精灵耳显得脸小，是因为这些演员本来脸就小，才有这一效果。而一些推荐精灵耳整形项目的网红也是小脸。”李钢建议，对于一些脸本来就偏大的人来说，不如想办法瘦脸，否则一旦整成精灵耳，反而可能会显得脸更大。

“其实，精灵耳与传统审美背道而驰，这种耳型不在传统美学推崇的范围内。个人认为，精灵耳就是医美营销套路。”李钢表示，正常情况下，耳

廓上端与头颅侧面的距离不超过2厘米，耳廓与头颅侧面的夹角约成30度到40度。通过医美手段使这一角度增大到约90度，耳廓大且平坦，耳朵耸立于头颅两侧，这其实就是招风耳。

据介绍，招风耳是一种较常见的先天性外耳畸形。它表现为对耳轮消失，耳廓上部呈扁平状，是由于胚胎发育异常导致的，具有遗传性。在国家卫健委（原卫生部）印发的《医疗美容项目分级管理目录》中，招风耳矫正术是头面部一级美容外科项目，也就是说，招风耳本来就是畸形，是需要被矫正的。招风耳的矫正手术方法较多，如耳廓软骨直切开缝合法、软骨褥式缝合法、软骨管法等。

李钢认为，将原本正常的耳朵整成畸形的精灵耳，是盲目的跟风行为、走入了审美的误区。

手术有风险，严重者可能失明

之所以很多人勇于尝试精灵耳，很大程度上是因为他们觉得在耳部注射玻尿酸属于微整形手术，没有任何健康风险。

“这种观点是不正确的。”李钢认为，耳部整形对颜值的影响，与其他整形项目相比，几乎是微乎其微的，但与此同时却要承受相同甚至更高的手术风险。

“耳朵的生理结构决定了耳朵的整形比其他部位更难。”李钢解释，耳朵主要由软骨与皮肤构成，此处的皮肤很薄、血管细小、软骨结构十分复杂。玻尿酸注射量小了，耳朵外观没变化；若注射量大了，就难以把控美观与安全。

大量玻尿酸注入耳部皮肤，可能会有皮肤坏死及血栓风险。李钢介绍，玻尿酸注射填充通常是打到皮下，其在皮下局部累积起来，会对局部皮肤产生压力。如果玻尿酸进入动脉，玻尿酸微粒可以形成栓塞，导致血供区域的皮肤坏死。更严重的情况是由于注射压力过大，使得进入动脉的玻尿酸阻塞视网膜动脉，从而导致失明。

此外，如果接受了不正规的整形操作，还有可能带来耳部出血、感染、留下明显瘢痕等问题。

最后，李钢提醒道：“耳部整形需谨慎，尤其是在耳部功能没有问题的情况下。目前，主流的医美机构都不鼓励进行该项整形。”