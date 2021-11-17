向老寒腿低头！保暖神器又又又升级

前几日，最强寒潮来袭，全国多地大雪纷飞。遇上“三十年来最冷冬季”，只要风度、不要温度的穿搭并不明智，土味棉鞋、热敷护膝纷纷“上岗”；办公室、居家的“保暖神器”也将人们的“老寒腿”护了个周全。

“土到极致就是潮”——刚过去的双11，电商平台卖出去170多万双土味棉鞋，一家鞋厂接到了40万双棉鞋订单，其中近一半来自于大城市，土味棉鞋成了人们脚下的“暖宝宝”。这个寒冬，蛋糕底、面包鞋将温度和美观同步拿捏，穿上手工老北京布棉鞋、加绒雪地靴行走在雪地里才是“最亮眼的仔”。

暖足鞋垫类似女性生理期使用的“暖宝宝”，只要把它当作鞋垫放入鞋内，3秒即可发热至恒定45℃的温度，并且连续保持10小时，当冬季需要长时间户外活动，或者需要穿单鞋搭配服装时，这个保暖单品属实贴心。

可充电的发热袜子是双脚冰凉人士的“福音”，穿上它在寒冬夜里也能温暖入眠；同样是可充电的发热围巾，则为户外带来穿戴式的热敷体验。多档温控可以应对不同的室外温度，保暖时间长达数小时。

“老面孔”暖水袋如今也升级成了“防爆”新款。传统的热水袋一般直接灌入热水使用，或采取了水电混合的内部构造，容易漏水烫伤甚至爆炸。今年升级的热水袋采用了石墨烯原料，不带水，杜绝了安全隐患，发热面积也更加均匀。恒温芯片搭配大容量电池，可以10小时恒温保暖，抱着它入睡，一整个晚上都暖意洋洋。

办公桌下的“暖腿神器”，今年的新品也更加成熟。此前，单独的暖脚板或折叠式的暖腿板，只能对脚部或腿部单独加热，但是新品环绕式暖脚器将二者相结合，采用“敞口式”造型或者“泡脚桶式”造型，同时为腿部、脚部保温，连脚背都能照顾到。

此外，办公桌上的加热垫也有了新“同行”。桌面暖风机做成抬高电脑的增高架，在保护颈椎的同时可以向区域散发热量，起到保暖作用，并且兼具手机充电宝、小物收纳等功能。

热敷护膝则为平日有关节痛、膝盖积液、老寒腿、膝盖易受凉的人群准备，尤其适合中老年人群。护膝根据人体工程学设计，通过魔术贴紧密围护住膝盖，加热层加艾草包带来理疗般的保暖护理，超长续航可连续使用一周以上。

如今的暖手宝造型也更加多样，圆滚滚、萌态十足的猫咪、小黄鸭吸引了不少女性用户。不过，相对于这样传统的握在手里的暖手宝来说，还有新款产品采用了挂脖设计，如同夏季的挂脖风扇，可以环脖释放热量，给全身带来暖意，彻底解放双手。（陈斯）