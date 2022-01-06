全球多国持续升级防疫措施

连日来，多国日增新冠肺炎确诊病例数不断创新高。已有110个国家和地区报告了新冠变异病毒奥密克戎毒株感染病例。公共卫生专家认为，由于检测不足、统计滞后，真实数据可能比官方数据更大。为遏制疫情蔓延，许多国家进一步收紧防疫限制措施。相关人士指出，持续推进疫苗接种仍是降低感染的关键。

防疫政策进一步收紧

面对疫情蔓延态势，许多国家进一步收紧防疫限制措施，以阻止病毒传播。

欧洲多国纷纷调整防疫政策。意大利政府进一步收紧限制措施，包括禁止在新年前夜举办公共集会，所有娱乐场所关闭至2022年1月31日，民众在户外必须戴口罩，在影剧院、体育馆等室内场所则需要佩戴防护级别更高的口罩；法国内政部决定1月3日起实施多项防疫新措施，包括要求企业让员工每周至少居家办公3天等；比利时关闭影剧院和音乐厅，禁止室内聚集活动，限制商店购物人数等；西班牙加泰罗尼亚等8个自治区先后决定重新实行宵禁政策或关闭夜生活场所；芬兰近日开始要求入境旅客出示新冠阴性检测证明，但边境安全专家托米·基韦纽里表示，此举可能在机场引发混乱，由于旅客数量庞大，无法检查每个人的证明，只能依据“风险评估”抽查。

阿根廷政府近日发布政令，决定将自2020年3月开始的“全国卫生紧急状态”再度延长至2022年12月31日，以减轻奥密克戎毒株蔓延风险。巴西圣保罗州近日也发布州长令，再次实行“强制口罩令”，这是该州去年12月11日解除户外强制佩戴口罩令后再次恢复。

泰国自2021年12月22日起暂停受理“普吉岛旅游沙盒计划”之外的境外旅客“免隔离”入境和“沙盒”计划申请。此前成功申请入境许可的旅客还可入境，但须接受两次核酸检测，并要在入境后接受进一步卫生监测。曼谷市禁止所有市政府辖下组织和机构举办新年庆祝活动，同时取消在市政府广场举行的例行新年祈福仪式。

4.6万名受访者中71%的人认为政府采取的措施远远不够。一些医学专家近日在《英国医学杂志》周刊上发文敦促英国政府立即升级防控措施，包括减少社交接触等，以遏制奥密克戎毒株传播并防止卫生服务系统崩溃。

疫苗接种仍是关键

公共卫生专家表示，由于奥密克戎携带大量基因突变，这些变异可能会增强病毒的传染性和免疫逃逸能力，需要接种加强针才能产生更好的免疫保护。专家呼吁，应该采取包括接种疫苗、加大政策协调等综合防控措施，尤其是要实现疫苗公平分配，才能在全球范围最大限度遏制新冠病毒传播。

世卫组织近日表示，已无法实现到2021年底让每个国家新冠疫苗接种率达到40%这一目标，其中非洲接种率差距尤为显著。在世卫组织194个成员国中，约一半国家无法达到这一目标。有大约40个国家接种率甚至不及10%。世卫组织认为，这主要归咎于疫苗囤积行为，尤其是在少数已经开始接种新冠疫苗加强针的富有西方国家。

流行病防范创新联盟首席执行官理查德·哈切特认为，世界应从奥密克戎毒株的出现中汲取教训。如果不尽快弥合富裕和贫穷国家间“令人无法容忍”的疫苗接种差距，更具威胁性的变异病毒将可能出现。

第七十六届联合国大会主席阿卜杜拉·沙希德日前表示，联大新一年的首要工作任务是推进全球新冠疫苗接种以及疫苗公平分配。他说，疫情形势清楚地表明，实现全球新冠疫苗接种才是关键出路。