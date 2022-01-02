元旦假期 营养科医生教您吃出健康

元旦假期，亲友聚会，举杯欢庆，盛宴不断。在美食面前，很多人不免会暴饮暴食，摄入过多高脂肪、高热量的食物，给自己的身体“埋雷”，从而引发健康危机。

“过节期间，保持规律进食，每餐进食七分饱，不要暴饮暴食和大量饮酒。”中南大学湘雅三医院临床营养科主任刘敏表示，节日期间，人们欢聚一堂，开怀畅饮，尽情享受美酒佳肴，暴饮暴食的现象屡见不鲜。暴饮暴食不仅仅是“吃撑”的问题，长期饮食过量，或短期暴饮暴食都会损害健康，容易引发胃病、肠道疾病等各种疾病。暴饮暴食的过程中不免大鱼大肉和大量饮酒，这两个因素是诱发胆囊炎和胰腺炎的主要原因，特别是一些肥胖人群和有胆囊结石疾病的人群发病风险更高。

面对食物丰盛的餐桌，为了健康，也为了不出现“节后胖三斤”的尴尬局面，刘敏医生建议，饮食应以清淡、低脂、少盐的食物为主，控制饮食中总脂肪摄入量。少食油炸菜肴、浓汤、菜汁等。尽可能选不用烹调油或用很少量烹调油的烹调方式，如蒸、煮、炖、焖等。可用富含单不饱和脂肪和多不饱和脂肪的油类替代富含饱和脂肪的油类。

“节日期间，饮食卫生安全也不容忽视。”刘敏医生提示，应食用近期生产或加工、存放时间短的食物，不吃过期、变质的食物。分开处理生熟食品，食物要完全煮熟煮透，特别是肉、禽、蛋和水产品类等微生物污染风险较高的食物。另外，实施分餐制，养成使用公勺公筷好习惯。