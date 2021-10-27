我国对外提供超15亿剂新冠疫苗居世界之首

本报北京10月26日电（中青报·中青网记者 刘昶荣）在今天上午召开的国务院新闻办介绍我国抗疫援助及国际发展合作情况发布会上，国家国际发展合作署署长罗照辉介绍，今年以来，我国已向106个国家和4个国际组织提供了超过15亿剂疫苗，居世界之首，为防控疫情、引领抗疫合作发挥了重要作用。

针对目前国际上一些质疑中国疫苗安全性和有效性的声音，国家国际发展合作署副署长邓波清在会上表示，从科学的角度看，世界卫生组织已将中国国药和科兴疫苗列入紧急使用名单，这是国际权威组织从专业角度给予的认可。从实践看，在斯里兰卡，95%的人群在接种两剂中国国药疫苗以后产生抗体，81.25%的人群可以诱导产生综合抗体，国药疫苗对德尔塔变异毒株有效。“可以说，中国对外援助和出口的疫苗为世界多国建立了免疫屏障，也作出了积极的贡献”。

新冠肺炎疫情暴发后，我国持续对外开展相关援助工作。去年，我国的抗疫物资援助先后涉及150多个国家和13个国际组织，既有口罩、防护服等大量抗疫物资，也有呼吸机、氧气瓶等大量医疗物资；既援助了大量核酸检测试剂，也援助了大量检测设备；还向34个国家派出了37支医疗专家组，组织开展了近千场技术指导，和各国分享抗疫经验。此外，中国还向世界卫生组织提供了5000万美元的现汇援助，向联合国机构和其他相关国际组织提供了5000万美元的援款。

邓波清表示，今年，我国将向发展中国家再无偿捐赠1亿剂新冠疫苗，向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，同国际社会一道，推进疫苗国际合作进程，推动构建人类卫生健康共同体。