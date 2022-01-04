国家药监局批准3新药上市 糖尿病、乳腺癌等患者有了新选择

人民网北京1月4日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局近日批准1类新药脯氨酸恒格列净片（商品名：瑞沁）、1类创新药羟乙磺酸达尔西利片（商品名：艾瑞康）和1.1类创新药七蕊胃舒胶囊上市，为成人2型糖尿病、乳腺癌、慢性胃炎患者提供了新的治疗选择。

脯氨酸恒格列净片

脯氨酸恒格列净片为我国自主研发并拥有自主知识产权的创新药，适用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制。

脯氨酸恒格列净是一种钠-葡萄糖协同转运蛋白2（SGLT2）抑制剂，通过抑制SGLT2，减少肾小管滤过的葡萄糖的重吸收，降低葡萄糖的肾阈值，从而增加尿糖排泄。该品种的上市为成人2型糖尿病患者提供新的治疗选择。

羟乙磺酸达尔西利片

羟乙磺酸达尔西利片联合氟维司群，适用于既往接受内分泌治疗后出现疾病进展的激素受体阳性、人表皮生长因子受体2阴性的复发或转移性乳腺癌患者。

达尔西利（Dalpiciclib）是一种周期蛋白依赖性激酶4和6（CDK4和CDK6）抑制剂，可降低CDK4和CDK6信号通路下游的视网膜母细胞瘤蛋白磷酸化水平，并诱导细胞G1期阻滞，从而抑制肿瘤细胞的增殖。该药品的上市为乳腺癌患者提供了新的治疗选择。

七蕊胃舒胶囊

七蕊胃舒胶囊是在医疗机构制剂基础上研制的中药创新药，开展了随机、双盲、阳性药平行对照、多中心临床试验。临床试验研究结果显示可用于轻中度慢性非萎缩性胃炎伴糜烂湿热瘀阻证所致的胃脘疼痛的治疗。该品种上市为慢性胃炎患者提供了新的治疗选择。