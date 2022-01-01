保健品“坑老”犯罪从重处罚

昨日，最高人民法院和最高人民检察院召开新闻发布会，联合发布新修订的《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》。据悉，2013年至2021年，全国法院共审结生产、销售不符合安全标准的食品罪和生产、销售有毒、有害食品罪刑事案件3.8万余件，判决人数5.2万余人。此外，还依法审理大量涉危害食品安全的生产、销售伪劣产品罪、非法经营罪等刑事案件。

保护未成年人

“向未成年人销售”成为加重处罚情节

最高人民法院刑一庭庭长何莉说，《解释》加强对未成年人、老年人等群体食品安全的保护力度。她说，《解释》规定了多个对未成年人、老年人等群体食品安全特殊保护的条款，如第三条和第七条分别将“专供婴幼儿的主辅食品”“在中小学校园、托幼机构、养老机构及周边面向未成年人、老年人销售的”作为加重处罚情节，体现了司法机关对未成年人和老年人群体食品安全的特殊保护。

《解释》第十九条明确规定，以非法占有为目的，利用销售保健食品或者其他食品诈骗财物，符合刑法第二百六十六条规定的，以诈骗罪定罪处罚。同时构成生产、销售伪劣产品罪等其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

最高人民法院刑一庭副庭长安翱说，针对司法实践中“一老一小”食品安全保护的薄弱环节，《解释》从多方面对保护该群体食品安全作出规定。他说，《解释》明确规定，专供婴幼儿的主辅食品营养成分严重不符合食品安全标准的，应按照生产、销售不符合安全标准的食品罪定罪处罚；同时还规定，生产、销售不符合食品安全标准的婴幼儿主辅食品，将作为相关危害食品安全犯罪的加重处罚情节。

另外，中小学校园周边通常成为“五毛食品”泛滥的重灾区。这些食品往往添加过量食品添加剂，甚至含有严重超出标准限量的致病性微生物等危害健康的物质。同时，学校、幼儿园和养老院的食品安全事件仍时有发生。

对此，《解释》明确规定，在中小学校园、托幼机构、养老机构及周边面向未成年人、老年人销售不符合食品安全标准的食品或者有毒、有害食品的，作为相关危害食品安全犯罪的加重处罚情节。

维护老年人权益

针对“保健品坑老”作出定罪处罚规定

安翱说，近年来，一些不良商家抓住老年人有保健需求的心理，通过“免费体检”“健康讲座”“专家义诊”“夸大疗效”等花样繁多的手段，虚构保健食品具有包治百病的神奇疗效，欺骗老年人高价购买，牟取暴利。此类“保健品坑老”案件频发，犯罪性质恶劣，群众反映强烈。《解释》明确规定，实施此类犯罪，符合诈骗罪规定的，依照诈骗罪定罪处罚。如果销售的食品不合格，同时构成生产、销售伪劣产品罪等犯罪的，依照处罚较重的犯罪定罪处罚。这些规定，有利于斩断伸向老年人的罪恶之手，有效保护老年人的财产安全和身体健康。

破解注水肉案件打击难题

依法惩治畜禽屠宰相关环节注水注药行为

何莉提到，生产经营被包装材料、容器、运输工具等污染的食品是《食品安全法》明令禁止的行为，直接影响食品安全。对此，《解释》第十二条明确规定，在食品生产、销售、运输、贮存等过程中，使用不符合食品安全标准的食品包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂，或者用于食品生产经营的工具、设备等，造成食品被污染的，分别以生产、销售不符合安全标准的食品罪或者生产、销售有毒、有害食品罪定罪处罚。

司法实践中，在农药、兽药、饲料中添加禁用药物的违法犯罪问题突出，此类行为虽不直接构成危害食品安全犯罪，但属于危害食品安全的上游犯罪，严重威胁食用农产品的质量安全，具有严重社会危害性，亟待规制。

据此，《解释》第十六条第二款明确规定，实施此类行为，可按照非法经营罪定罪处罚。

为有效破解注水肉案件打击难题，明确法律依据，统一法律适用。《解释》第十七条第二款明确规定，在畜禽屠宰相关环节，对畜禽使用禁用药物等有毒、有害的非食品原料，以生产、销售有毒、有害食品罪定罪处罚；对畜禽注水或者注入其他物质，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的，以生产、销售不符合安全标准的食品罪定罪处罚；虽不足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病，但符合刑法第一百四十条规定的，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。