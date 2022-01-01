连续6日确诊人数过150例 疫情防控仍处“胶着期”——专家解读西安疫情防控热点问题

自12月9日报告首例本土确诊病例以来，截至30日24时，西安市已累计报告本土确诊病例1277例，连续6天报告确诊病例数超过150例。连日来，西安疫情防控措施不断升级，目前疫情发展形势如何？医疗救治进展如何？物资保障是否充足？记者采访多位专家、一线保供人员对这些问题进行解读。

——目前疫情发展形势如何？陕西省卫生健康委党组成员、副主任杨联昌12月31日在新闻发布会上表示，从目前情况来看，最近几天的大规模核酸筛查检出阳性人数维持在高位，从社区检出的病例仍占一定比例，社区传播风险依然存在。

“可以说，西安市本土疫情还处于胶着对垒的关键阶段。我们还要坚定信心、咬紧牙关，采取更加坚决果断的措施，尽快控制疫情蔓延，决不能有丝毫松懈和麻痹。”杨联昌说。

本轮疫情发生以来，在前期大规模核酸检测的基础上，西安市从12月21日开始，先后进行了多轮核酸筛查。前三轮核酸筛查检出阳性人数持续在高位，其中第三轮核酸筛查检出阳性400人。第四轮核酸筛查检出阳性病例数开始下降，检出阳性122人。

12月17日，市民在西安市碑林区柏树林街道三学街社区核酸检测点进行核酸检测。新华社记者 刘潇 摄

——医疗救治进展如何？29日下午，陕西省本轮疫情在院本土确诊病例中的首批4名患者，经国家、省、市联合救治专家组从临床症状、体征、CT检查、化验检查结果等方面综合评估，已达到新冠肺炎确诊病例出院标准，进入康复观察期，由西安市胸科医院转入西安秦皇医院接受健康监测、康复隔离。截至目前，已累计有6名确诊患者治愈出院，近期还将陆续有患者出院。

12月29日，4名治愈患者从西安市胸科医院出院。新华社记者 李一博 摄

其他现有确诊病例收治在多家新冠肺炎定点医院隔离治疗。西安市政府副秘书长张峰虎介绍说，西安市先后从西安交通大学第一附属医院、西安交通大学第二附属医院、陕西省人民医院等医院抽调医护人员，组建重症医护团队、普通医护团队进驻定点医院，确保每一个患者都能得到及时有效收治。

“目前，虽然我市每日新增病例数还处在高位，但各项机制越来越顺畅，防控措施也越来越精准，效果也正在逐步显现。” 张峰虎说。

——物资保障是否充足？27日，西安市再次提升疫情防控等级，开始实行最严格的管控措施，非疫情防控及民生保障车辆不得上路。在此背景下，为保障全市居民生活必需品的供应，28日晚起，西安市启动为市民集中配送免费生活物资。

12月29日，在西安市新城区西一路街道通济南坊一号院，居民在领取免费生活物资。新华社记者 刘潇 摄

截至31日中午，西安市统一配送生活物资整体顺利。但有些区域的市民还没有收到蔬菜，一些区域由于运输不畅等原因尚未开始配送。记者从西安多个区县了解到，由于道路运输、配送顺序、人员调配等原因，各小区居民收到物资的时间会有一些差异。

实际上，西安市级层面各类物资储备和供应依然较为充足。作为西北地区最大的农产品集散地和国家级南菜北运供应基地，西部欣桥农产品物流中心供应了西安90%以上的蔬菜和一半以上的肉类。

据欣桥市场相关负责人介绍，从27日西安对车辆出行进行严格管控以后，每天进入市场的蔬菜总量较此前减少了20%，但目前所有库存依然能够维持居民三五天的需求。