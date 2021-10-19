第三届“互联网+健康中国”科普大赛启动

《健康中国行动（2019—2030年）》提出，实施健康知识普及行动。把提升健康素养作为增进全民健康的前提，根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力，实现健康素养人人有。

为倡导健康、文明、科学的生活方式，鼓励和践行自主自律健康行为，调动医务人员和专业人士参与健康促进与教育工作的积极性，不断提升人们的健康意识、自我保健和养护能力，近日，人民网·人民健康联合国家卫生健康委医疗管理服务指导中心、中华医学会科学普及分会，联动相关机构、互联网平台，举办第三届“互联网+健康中国”科普大赛活动。

第三届“互联网+健康中国”科普大赛采用互联网线上报名的方式。参赛作品需要围绕健康相关主题，通过科普图文、科普短视频的形式面向大众普及健康知识。参赛者可登录人民好医生客户端“科普大赛”页面注册报名，填写个人信息并提交相关材料，上传科普作品参赛。报名时间截止至2021年11月1号。

本次科普大赛的参赛作品将在人民好医生客户端、今日头条、360快资讯等平台进行展示和推广。最终，将根据阅读数、获赞数以及专家点评等维度，遴选出 “2021年度十佳科普文章”“2021年度十佳科普视频”“2021年度人气科普作者”以及“月度大众喜爱作品”。

为增强活动的互动性，形成全民热爱健康科普、学习健康科普的良好氛围。活动期间，广大网友可在“人民好医生”客户端参与“科普答题”、健步走、辟谣团等活动，获得相应积分和称号。所获积分可用于兑换健康礼品，健康礼品将由汤臣倍健、开小灶、铂林眼科、盛德元、李锦记、欢乐口腔提供支持。