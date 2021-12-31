2021中国营养健康行业领袖峰会在线上举办

12月29日，在中国营养学会、中国健康促进基金会指导下，由国药励展、北京邦尼营策科技有限公司主办，中国营养学会营养与保健食品分会、中国健康促进基金会营养促进专项基金支持的“2021中国营养健康行业领袖峰会”在线上举办。

活动由北京协和医院临床营养科主任于康、东南大学公共卫生学院孙桂菊教授主持，人民健康客户端、人民好医生抖音和头条号对本次活动进行同步直播。

中国营养学会理事长杨月欣表示，慢性非传染性疾病是威胁公众健康的重要疾病，也是全球面临的重要公共卫生问题。如何用营养科学的方式解决慢性疾病的预防、治疗以及营养支持是当前营养科学发展的目标。希望在未来保健食品企业能进一步强化产品创新能力，筑牢产品健康意识，积极践行企业责任，为健康中国建设保驾护航。

中国健康促进基金会终身荣誉理事长白书忠表示，中国健康促进基金会一直以来将营养健康作为健康管理中的重要内容，积极开展营养健康宣教、培养和规范科研工作、支持功能医学和精准营养相关公益活动的开展。本次会议以“营养领航 预健未来”为主题，搭建对话和展示的平台，通过对新时期营养与大健康产业创新发展进行研讨，发挥营养健康在慢性疾病防治、促进国民健康水平提升、推动全生命周期健康服务体系建设的重要作用，助力健康中国建设。

“近年来，随着消费者对健康营养产品消费理念的转变，保健食品的消费属性正在逐渐从可选消费品向必选消费品转变。”国药励展副总经理英军表示，营养保健食品产业需紧跟市场需求和趋势，加速原料营养、技术研发、市场渠道等方面的升级。

“雀巢一直以来以创新作为不断发展的核心动力，深入研发，希望能够为消费者提供更加健康的产品，助力健康中国建设。”雀巢（中国）大中华区营养健康负责人高丽娟表示，未来，雀巢将进一步与政府、专家和相关学协会深入合作，充分发挥保健食品的优势，帮助消费者更好的平衡膳食，为消费者提供更加健康的食品服务。

青岛大学营养与健康研究院院长马爱国表示，本次活动通过创新形式，搭建三地虚拟会议室，线上线下融合举办，通过远程智慧分享，聚焦营养科技创新，分析和研判未来发展趋势，推动中国营养健康产业高质量发展。

本次活动还举办了九场专题报告，多位专家和企业负责人从行业分析、发展趋势、数据报告、项目成果等方面进行了分享。

活动现场还举办了两场圆桌论坛，在“研发创新推动产业新发展”的圆桌论坛上，中国营养学会营养健康研究院执行副院长王瑛瑶作为主持人与中国医学科学院药用植物研究所刘新民、明月海藻董事长张国防、蓝果医疗创始人彭启辉、益海嘉里研发中心专家张虹、华熙生物市场总监赵连真、上海励成医学营养高级合伙人刘璐、中健联行总经理陈露就保健食品企业的研发与技术创新、大健康食品产业的创新应用和未来趋势相关话题进行探讨。

在主题为“健康新概念促进消费新增长”的圆桌论坛上，中国营养学会学术与国际交流部部长李雨昕作为主持人与四川大学华西公共卫生学院张立实、达能开放科研中心博士罗红良、振东光明药物研究院院长李建伟、伊利母婴营养研究院博士冯罡、玛氏中国公共事务部高级经理孙海燕、金禾实业董事长爱乐甜品牌创始人杨乐、WonderLab合伙人乐诗义、天美健董事长陈晴就健康新概念发展机遇及策略进行了交流。