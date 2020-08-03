中国营养学会召开母乳喂养倡导论坛

8月1日，在第29个世界母乳喂养周开启之际，中国营养学会母乳喂养促进工作委员会举办了“母乳喂养，有营养更有爱”线上主题论坛。在论坛上，中国营养学会发布了《医疗机构人乳库建立与管理规范》，与会专家共同探讨母乳喂养的相关问题，分享母乳营养研究的科学前沿进展，以促进社会各方对母乳喂养重要性的正确认识，支持母乳喂养。

母乳喂养，有营养，更有爱

中国营养学会副理事长杨晓光教授发表了致辞。“今年我们母乳喂养倡导论坛的主题是‘母乳喂养——有营养，更有爱’。从物质层面上讲，母亲无私地为婴儿提供最适合其生长发育的食物——母乳，这是伟大母爱的具体体现；从精神层面上说，母乳喂养的行为本身也是强化母婴间密切亲子关系的有效途径，非常有利婴儿的身心健康，彰显母爱的伟大。”

杨晓光教授表示，世界卫生组织一直大力倡导母乳喂养，我国也高度重视。去年国务院发布了健康中国行动，在其合理膳食行动中特别关注生命早期1000天营养，明确提出了尽量纯母乳喂养6个月。中国营养学会在中国居民膳食指南等很多重要文件中，不仅提出并呼应了世界卫生组织这一重要的号召，还专门成立了中国营养学会母乳喂养促进工作委员会，进行了母乳喂养的实际指导和宣传。

母乳喂养，永恒的主题

“对一个新的生命来说，婴儿或者幼儿时期的营养已被世界卫生组织当作最重要的营养行动，是保障婴儿健康、促进人类发展的最重要行动”。中国营养学会母乳喂养促进工作委员会常务委员苏宜香教授在报告中说，母乳喂养有非常多的优势，能带给婴儿的免疫效益包括降低感染性疾病风险，减少过敏性疾病风险，降低远期肥胖风险，让胃肠道变得更成熟，还有脑神经系统认知发育更完善更优化，肠道微生物更优化，形成的免疫应答更稳定更好。

中国营养学会母乳喂养促进工作委员会常务委员、妇幼营养分会主任委员汪之顼教授作了题为“理性面对母乳喂养的困难，尽力推动母乳喂养水平提高”的报告。他在报告中指出，母乳喂养对母婴健康的益处已经是专家共识。但妈妈们在坚持母乳喂养中却会遇到许多的障碍，包括生理的、心理的，以及社会性的。妈妈们应该正视母乳喂养存在的各种困难，不要被这些困难影响信心。在生物学层面遇到的困难，比如开奶、乳腺炎等问题，我们可以通过加强营养学的研究，加强保健方面的研究，来寻求更多的证据，寻求更多的方法来一个个突破。在社会因素方面的困难，需要所涉及的单位包括政府、医疗卫生机构、学术团体、企事业单位的共同努力。母乳喂养的良好社会环境，涉及到社会的卫生保健水平，涉及到产业的科技发展，对于推动母乳喂养都非常重要。同时，妈妈身边家庭成员和社会关系的支持也很重要，所以支持母乳喂养，需要全社会不断的努力。

《医疗机构人乳库建立与管理规范》团体标准发布

我国每年有大约117万早产儿出生，早产儿绝对数仅次于印度，排在世界第二。要提高我国的婴幼儿的存活率，降低婴幼儿的死亡率，其中救治早产儿就是一个非常重要的目标。早产儿因为发育不成熟，因此生命非常脆弱，母乳能降低早产儿的感染率、促进早产儿发育成熟，对早产儿的远期发育也很有好处。“对早产儿来说，母乳不仅是食物，也可以看作是药物！”苏宜香教授介绍说，大量权威指南建议，早产儿首选母乳，可以是亲母的母乳，也可以是捐赠母乳，需要对捐赠母乳的安全性进行特别的管理，因此人乳库的管理标准的建立意义重大。

在论坛上，中国营养学会母乳喂养促进工作委员会常务委员、北京协和医院儿科副主任李正红教授详细介绍了中国营养学会团体标准《医疗机构人乳库建立与管理规范》。2017年，中国营养学会妇幼营养分会成立了人乳研究与应用工作组，来自中国医学科学院北京协和医院、中国疾病预防控制中心、中山大学、南京医科大学等11家单位的多名专家参与其中，涉及专业包括新生儿科／儿科、病毒、感染、药理、营养、妇产科、食品安全管理、卫生行政管理、输血科及临床检验科等。经过三年的努力，团体标准《医疗机构人乳库建立与管理规范》正式发布。该标准对人乳库的建筑和设施、设备管理、人员管理及质量管理都提出了科学明确的要求。

中国营养学会妇幼营养分会副主任委员盛晓阳教授就“早产儿的母乳喂养”进行了进一步的分享：早产妈妈的母乳更适合早产宝宝的需求，理想情况下，早产宝宝喂养首选妈妈的母乳，其次是捐赠人乳。早产宝宝母乳喂养需要营养强化，而袋鼠式护理有利母乳喂养。

随后，北京营养师协会培训部主任陈淑蓉注册营养师为新手妈妈带来了母乳喂养实用指导，惠氏营养品医学科学事务总监钟燕博士就“母乳活性成分的新视角及应用新进展”进行了分享，伊利集团总裁助理云战友博士则就“聚焦母乳研究，倡导母乳喂养”作了报告。