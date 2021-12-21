医保增加准入促进中医药发展

2021年11月1日起，广西壮族自治区在国家药品目录892个中药饮片的基础上，将广西531个中药和民族药饮片纳入三项险种支付范围；同时，将全区符合条件的118家中医药医疗机构纳入医保定点医疗机构管理范围。自治区医保局统计显示，新增饮片纳入医保政策实施一个月以来，全区共7.32万人次享受新政策红利，涉及用药费用5.29亿元，其中医保报销3.23亿元。

从数据上看，这一举措在减轻群众医疗费用负担、增加群众就医用药选择的同时，也增加了中医药消费，为中医药发展拓宽了空间。

中医药是中华民族的瑰宝。近年来，从国家到地方医保部门，进一步将适宜的中医和中医药服务项目纳入医保报销范围，加大对中医药特色优势项目医保准入的力度。这些措施将促进中医药的消费需求，推动中医药的使用与研发，对于提高农民扩大中药材种植和企业扩大投资的积极性，提升基层门诊的中医药服务能力，带动中医药人才的培养，都有积极的意义。

然而，中医药行业也应清醒地认识到，医保增加准入虽然为中医药发展拓展了空间，但行业发展还是要靠内生动力。

中医药虽然在部分疾病的治疗上有成本低、疗效好的相对优势，但行业发展相对于现代医学解决问题的能力和普及水平的快速提高，相对于人们日益增长的健康需求还有差距。制约中医药发展的原因，主要是优质高效的产品还不够多，研发和创新能力不够强，缺乏标准化的专用制药工业装备等。

这些问题的解决，需要政策扶持，但这不是全部，关键仍需中医药行业自身创新图强。例如，在新冠肺炎预防及治疗中，中医药借助新一代信息技术发挥了重要作用。借助大数据，服药的人扫描中药袋上的二维码，生成病例日志，成为中医药获得的第一手数据，从而提供更精确的治疗支撑，使中医药疗效得到客观真实评价。

由此可见，遵循发展规律，传承精华，守正创新，加快推进现代化、产业化，是中医药行业实现赶超跨越的路子。当前，中医药行业要抓住有利时机苦练内功，加大研发创新力度，生产出更多能满足人们健康需求的产品。相信将来，除了中药饮片这样的基础药材，还有更多代表现代科技与传统中医药相结合的好药进入医保，为人民的健康事业作出更大贡献。(童政)