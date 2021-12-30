能轻易买到就可随意吃？细数你对止痛药的7个误会

无论国内还是国外，常用非处方止痛药主要为非甾体类止痛药，如阿司匹林、布洛芬、双氯芬酸等。相信大家对这些药品名称都不陌生，家中的小药箱里或多或少会备上一两种。但，许多人因为这些药无需处方就可买到，认为它们是完全安全的，可以随意吃，这就大错特错了。

今天，疼痛科的专家就来给大家总结服用非处方止痛药时常犯的7个错误。

误会一： 稍有疼痛就服药

虽然疼痛早期服用非甾体类止痛药有助于缓解不适，但若服药时间超过2至3天，反而会延缓组织修复愈合。同时，轻度疼痛具有警示作用，让我们机体规避继续受到伤害，比如膝关节痛了我们就会减少行走，避免软骨和滑膜损伤，过早服用止痛药反而会导致行走中膝关节受伤的风险增加。

正确做法 如果疼痛属于轻度，可优先选择非药物疗法，如热敷和冷敷等，通过改善微循环，减少炎性渗出，有效去除病因来缓解疼痛。

误会二：认为长期用药才会有副作用

服用非甾体类止痛药会增加心脏病、胃肠出血和中风风险。人在服用止痛药的第一周内，这些风险就会激增，尤其是那些平时长期口服小剂量阿司匹林的患者。因为阿司匹林本身就是非甾体类药物，在此基础上再吃别的止痛药，胃肠黏膜损伤等风险就会大大增加。

此外，2013年发布的一项报告显示，超过推荐剂量服用止痛药几天内，就会造成严重肝损伤，甚至死亡。

正确做法 止痛药的最佳服用方法是，在尽可能短的时间里服用最低有效剂量。而且，要根据自身合并症选择合适的止痛药，比如有胃炎、胃溃疡的病人，最好口服对胃黏膜伤害比较小的止痛药如塞来昔布。

误会三：备孕期间擅用止痛药

研究表明，处于生育年龄的女性服用非甾体类止痛药会显著抑制其排卵功能。2015年一项研究发现，服用萘普生仅10天后，就有75%的女性参与者出现排卵功能异常。非甾体类止痛药会抑制前列腺素的释放，它在排卵过程中起关键作用。值得庆幸的是，一旦停服止痛药，上述问题就会得到缓解。

另外，非甾体类止痛药会穿过胎盘，渗透到胎儿的循环系统中，影响婴儿心脏、肾脏和其他器官的发育，所以孕妇应远离这类药。

正确做法 备孕期间出现疼痛症状，也应多采用热敷、按摩等物理治疗，或在医生指导下用药才更安全。

误会四：吃止痛药预防运动损伤

在某种程度上，服用非甾体类止痛药能鼓励有轻伤的人坚持锻炼，也有助减轻理疗康复患者拉伸和松解关节筋膜时的疼痛，对身体机能康复有益。但，这需要有专业医生进行康复和用药指导。

不过，如果你经常服药，或把它作为一种预防受伤的手段，则会加重原有损伤。因为疼痛是身体警示受伤的一种安全机制，过早使用止痛药，反而会增加机体受伤的可能性。

正确做法 服用止痛药不要太随意。如果你是从事耐力训练的运动员，服药后需及时补充水分，否则可能损伤肾脏。

误会五： 与复方感冒药同时用

很多人会在患感冒或流感时服用镇痛药来缓解身体疼痛。殊不知，很多治疗感冒的复方药物本身已经含有退热止痛药成分。两药同服，就会让人们在无意之间服药量增倍，存在服药过量的风险，出现不良反应。

正确做法 服用感冒药，要耐心观察，多数是30-60分钟内，随着体温下降、汗出，身体疼痛也会随之消失，一定不要在感冒药发挥作用之前，同期吃止痛药。

误会六：与抗抑郁药同时用

这是一个很常见的问题，临床发现有相当比例成年抑郁症患者同时伴有慢性疼痛，其中一些人需要服用非甾体类止痛药来解决疼痛。2015年一项研究发现，同时服用非甾体类止痛药和常见的抗抑郁药物会增加服药者脑出血的风险。

正确做法 经常服药的抑郁症患者如要服用止痛药，需定期咨询医生。而且，一部分患者的疼痛症状本身是由于抑郁情绪导致的躯体化症状，单纯抗抑郁药物就能缓解疼痛症状，并不需要同期服用非甾体类止痛药。

误会七：感觉到疼痛难忍时才吃药

很多人认为止痛药有副作用，认为应该尽量少吃，所以每次坚持到疼痛难忍的时候才会服药，这是错误的。疼痛严重时才吃药，不仅效果不好，而且常常因为镇痛不全导致短期内再次用药，造成药物过量，反而增加产生副作用的风险。

正确做法 治疗期内，按照医嘱定时服药，让药物在体内形成稳定的血药浓度，产生平稳的镇痛作用，有利于病人情绪稳定，免疫功能恢复，加快机体康复。

文/岳剑宁（首都医科大学宣武医院）

敲黑板

提示大家，虽然错误服用止痛药会带来上述不适，但也不用过分担心。只要遵医嘱定时、定量、疗程内服药，采用个体化原则，由专业的医生定期评估，通过合理选择用药类型及摄入方式，就可以在最大程度上降低发生不良反应的风险，上面讲的这些“坑”，我们都能轻松避过。