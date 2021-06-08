肾病不能吃豆制品？都是误会

饮食管理是慢性肾脏病治疗中一个极为重要的环节，很多肾脏内科医生都将其放在和药物治疗同等的地位，“管好嘴、迈开腿”不单对于糖尿病患者，对于慢性肾脏病患者也甚为重要。不过，在肾病患者中还存在着三大常见的饮食误区。

误区一：肾病患者只能吃素？一些肾友在确诊肾病后就自发吃起素来，肉蛋奶不吃。结果肾病没有控制好，反而很快就出现了贫血、乏力、精神不济、睡眠质量差等营养不良的表现。

其实，动物蛋白质富含无机盐、铁、维生素B12、维生素B1等人体必需的营养物质，再差的肾功能每日补充1至2两精瘦肉也是必需的，如果确实不喜欢食用动物蛋白，那么每日应该补充适量的豆制品。

误区二：肾病不能吃豆制品？大家都知道，蛋白质包括动物蛋白和植物蛋白，大豆虽然是植物蛋白，但其蛋白含量非常高，每100克黄豆含蛋白质36.3克，多于同等重量的猪瘦肉和牛肉（分别含蛋白质16.7克和20.2克）。因此，其和动物蛋白一起被称为优质蛋白。

有蛋白尿的肾友，建议以优质蛋白为主，因此是可以食用豆制品的。但要注意的是，豆制品种类很多，黄豆、黑豆和青豆及其豆制品属于优质蛋白。而绿豆、红豆、豌豆、蚕豆、芸豆属于淀粉豆，营养价值等同于普通粮食，肾友们选择时一定要注意。

误区三：尿蛋白越多越应该多补蛋白质？很多肾友认为尿中蛋白丢失多了，就应该多吃、多补。然而，随着蛋白质摄入增多，尿蛋白漏出的量也增多，肾脏呈现高滤过状态，肾脏负担加重，肾功能减退加快，也就是说吃的蛋白质越多、漏的越快、肾损伤越严重。

目前肾病患者推荐低蛋白饮食，即在保证足够热量（30-35kcal/kg·d）的情况下，限制蛋白的摄入。同时，随着肾功能的逐渐下降，对蛋白质的摄入要求更加严格。慢性肾脏病第1、2期开始就宜减少蛋白摄入，一般推荐蛋白0.8克/公斤/天；慢性肾脏病3期，推荐蛋白0.6克/公斤/天，并补充复方α酮酸片；慢性肾脏病4-5期，病人应更严格限制蛋白，推荐蛋白0.4克/公斤/天，并补充复方α酮酸片。在蛋白饮食中，约50%蛋白应为高生物价蛋白。

文/刘翠萍

（北京老年医院）